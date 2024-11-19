Промышленные МСП Самарской области привлекли 5,3 млрд рублей на развитие

Благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" промышленные предприятия региона за девять месяцев 2024 года привлекли почти 5,3 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для развития бизнеса.

В Самарской области создана сеть центров "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать финансовые продукты, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Для инвесторов работает Агентство по привлечению инвестиций, готовое оказать всю необходимую поддержку инвесторам в режиме "одного окна".

"Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по России объем финансирования промышленных МСП за девять месяцев составил более 309,4 млрд рублей и сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. На долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.

"Из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тыс. привлечено на инвестиционные цели. Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Промышленные малые и средние компании привлекают кредитные средства по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы - поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

Обратиться за консультацией по финансовым мерам господдержки предприниматели могут в любой из центров "Мой бизнес", а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).