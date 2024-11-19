Самарские полицейские искали мигрантов-нарушителей в транспорте на Южном шоссе

В Самаре полицейские провели рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства в транспорте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
На Южном шоссе правоохранители проверяли пассажиров и водителей. Так, нарушения нашли у водителя и пассажиров каршерингового автомобиля и проверке рейсовых автобусов. 13 человек нарушили правила въезда или режима пребывания в РФ. Троих граждан России доставили в военкомат в связи с тем, что они не состояли на воинском учете.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?