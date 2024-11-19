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Происшествия

Самарские полицейские искали мигрантов-нарушителей в транспорте на Южном шоссе

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские провели рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства в транспорте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На Южном шоссе правоохранители проверяли пассажиров и водителей. Так, нарушения нашли у водителя и пассажиров каршерингового автомобиля и проверке рейсовых автобусов. 13 человек нарушили правила въезда или режима пребывания в РФ. Троих граждан России доставили в военкомат в связи с тем, что они не состояли на воинском учете.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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