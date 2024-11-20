В 2025 г. В Красноармейском районе капитально отремонтируют дорогу

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский –Кочетковский — Бутковский на участке км 21+350 — км 26+800, расположенную в Красноармейском районе.

На торги заявились четыре участника, победителем стало ПАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 226,3 млн рублей.

Работы нужно выполнить до 1 ноября 2025 г.