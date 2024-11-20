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Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2025 г. В Красноармейском районе капитально отремонтируют дорогу

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский –Кочетковский — Бутковский на участке км 21+350 — км 26+800, расположенную в Красноармейском районе.

На торги заявились четыре участника, победителем стало ПАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 226,3 млн рублей.

 

Работы нужно выполнить до 1 ноября 2025 г.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
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Всего проголосовало: 193
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90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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