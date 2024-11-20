Во въехавшем в дерево авто в Тольятти погибла женщина и пострадал водитель

В среду, 20 ноября, в Тольятти произошла еще одна смертельная авария.

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель Volkswagen в повороте на ул. Кунеевской не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части с последующим наездом на дерево.

43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте, водитель госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что сегодня утром в Автограде погибла женщина, которая в своей иномарке врезалась в столб.