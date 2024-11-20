В Самаре пройдет круглый стол "Корпоративное волонтерство — Итоги 2024"

27 ноября на площадке галереи "Новое пространство" в Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится круглый стол "Корпоративное волонтерство — Итоги 2024". Мероприятие организует представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в регионе при поддержке портала "Волга Ньюс".

Участниками круглого стола станут члены НСКВ, представляющие бизнес и некоммерческие организации, в том числе представители "Т Плюс", РЖД, Ресурсного центра Самарской области. Они подведут итоги работы в 2024 году, обозначат лучшие практики и поставят задачи на следующий год. Также в планах — обсудить взаимодействие общества, бизнеса и власти при реализации добровольческих проектов и формы сотрудничества с фондами.

"Корпоративное волонтерство — сейчас одна из самых востребованных форм проявления социальной ответственности компаний и их сотрудников. Она, с одной стороны, позволяет сплотить трудовые коллективы для помощи обществу, с другой — повысить мотивацию персонала. Делать добрые дела стало не только социальной ответственностью сотрудников, но и их потребностью. В сложные времена нам всем нужна точка опоры. Для многих такой точкой стало волонтерство. Мы учимся работать в партнерстве, консолидироваться, объединяться ради общей цели", — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и республике Башкортостан Анастасия Беленкова.

По ее словам, формат круглого стола поможет совету определиться с направлениями развития и наметить планы на следующий год:

"Мы соберемся, чтобы обсудить, какие практики социального партнерства на сегодняшний день сложились в регионе, узнать, как они влияют на развитие общества, какие новые направления и форматы работы появились. Важно сверить силы и объединить ресурсы, понять, что нужно для того, что социально значимые инициативы работали еще эффективнее и получали дальнейшее распространение".