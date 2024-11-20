В Самаре вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для Победы!"

Во вторник, 19 ноября, в колонном зале Самарского областного художественного музея Народный фронт вручил памятный нагрудный знак "Народный фронт. Все для Победы!" жителям Самарской области, которые собирали и доставляли необходимую помощь на передовую, активно помогали бойцам и семьям военнослужащих.

Общественники, бизнесмены, врачи — все те, кто не остался в стороне, кто помогал и будет помогать, получили награду, учрежденную по поручению президента России Владимира Путина после встречи с участниками форума "Все для Победы!" в Туле в феврале 2024 года. В Самарской области памятный нагрудный знак вручили 28 лауреатам: 10 предприятиям и 18 людям.

"Важно отметить вклад тех, кто поддерживает фронт. Мы с вами — лица тыла, крепкая и надежная опора для наших парней на передовой. Я благодарен каждому, кто собирал и доставлял помощь, кто не остался в стороне, кто не смог по-другому", — отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

Среди представленных к награде "Народный фронт. Все для Победы!" — Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий, Самарский судостроительный и судоремонтный завод ЗАО "Нефтефлот", ЗАО "Самарский гипсовый комбинат", ООО "Волготранс", ООО "Автоэкспресс", ООО "ГринФинанс" — представители бизнеса, оказавшие существенную помощь жителям и участникам СВО. Коллектив Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, коллектив УФНС России по Самарской области, коллектив Управления Федерального казначейства по Самарской области — представители федеральных органов исполнительной власти, формирующие гуманитарные конвои для отправки в зону СВО. Также к награде были представлены лидеры волонтерских объединений "Покров 63", "СамБат", "ВОИН", активисты Народного фронта, доставлявшие гуманитарные конвои на передовую и другие жители Самарской области, помогавшие фронту.

На мероприятии открыли выставку фотопортретов Олега Ракшина "Лица армии". Фотограф и кинодокументалист, лауреат международных кинофестивалей. В марте 2023 г. подписал контракт с МО РФ, старшина отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. Награжден медалями "За спасение погибавших", "За боевые отличия", бригадными крестом и медалью "За отличия".

30 уникальных портретов бойцов 15-й Александрийской бригады "Черные гусары" представлены на первом этаже Самарского областного художественного музея. Все портреты документальны и сделаны в боевых условиях, герои на фотографиях запечатлены именно такими, какие они на фронте: в полной боевой выкладке и с оружием. Но их лица закрыты масками — символом современной войны.

"Мне кажется, это очень важно, что человек, находящийся "за ленточкой", принимающий участие в спецоперации, ведет просветительскую работу и показывает нам настоящие лица бойцов, настоящие лица героев, представленные на выставке "Лица армии", — прокомментировала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.