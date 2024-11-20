Самарский облсуд ужесточил наказания двум осужденным за нападение на сотрудника ФСИН

Апелляционная инстанция Самарского областного суда пересмотрела приговор, вынесенный двум мужчинам за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Об этом сообщили в суде.
6 июня Комсомольский районный суд Тольятти назначил фигурантам дела год 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
С приговором не согласились ни осужденные, ни защитник, ни потерпевший. Они обратились в суд с апелляционными жалобами.
11 ноября Самарский областной суд пришел к выводу, что судом первой инстанции учел не все отягчающие обстоятельства. В итоге каждому из осужденных увеличили срок лишения свободы до двух лет и семи месяцев. А одному из них назначили еще и штраф 5200 руб. и на год, четыре месяца и восемь суток лишили водительских прав.
Последние комментарии
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.