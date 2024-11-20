Самарский облсуд ужесточил наказания двум осужденным за нападение на сотрудника ФСИН

Апелляционная инстанция Самарского областного суда пересмотрела приговор, вынесенный двум мужчинам за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Об этом сообщили в суде.

6 июня Комсомольский районный суд Тольятти назначил фигурантам дела год 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

С приговором не согласились ни осужденные, ни защитник, ни потерпевший. Они обратились в суд с апелляционными жалобами.

11 ноября Самарский областной суд пришел к выводу, что судом первой инстанции учел не все отягчающие обстоятельства. В итоге каждому из осужденных увеличили срок лишения свободы до двух лет и семи месяцев. А одному из них назначили еще и штраф 5200 руб. и на год, четыре месяца и восемь суток лишили водительских прав.