16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский облсуд ужесточил наказания двум осужденным за нападение на сотрудника ФСИН В Самаре вынесли приговор за жестокое двойное убийство на ферме В Самаре начался суд над чиновницей Росимущества за вывод земель Нефтебазе из дела сына замминистра не удается отбиться от прокуратуры В Самаре апелляция оставила в силе тюремный срок для сына замминистра МВД

Суды Происшествия

Самарский облсуд ужесточил наказания двум осужденным за нападение на сотрудника ФСИН

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Апелляционная инстанция Самарского областного суда пересмотрела приговор, вынесенный двум мужчинам за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Об этом сообщили в суде.

6 июня Комсомольский районный суд Тольятти назначил фигурантам дела год 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

С приговором не согласились ни осужденные, ни защитник, ни потерпевший. Они обратились в суд с апелляционными жалобами.

11 ноября Самарский областной суд пришел к выводу, что судом первой инстанции учел не все отягчающие обстоятельства. В итоге каждому из осужденных увеличили срок лишения свободы до двух лет и семи месяцев. А одному из них назначили еще и штраф 5200 руб. и на год, четыре месяца и восемь суток лишили водительских прав.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Захарова (Ветчинкина) 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1