Предприниматели смогут улучшить свои бизнес-показатели благодаря рекомендациям GigaChat

Предприниматели смогут улучшить показатели бизнеса благодаря Al-рекомендациям от нейросетевой модели GigaChat. Советы бесплатны и построены на основе аналитики. Эта полезная опция уже доступна пользователям отраслевых решений Сбера для розничной торговли и грузоперевозок. В будущем Al-помощью смогут воспользоваться предприниматели, подключившие любое из 8 бесплатных отраслевых решений в банке.
В решении для розничной торговли предпринимателям доступна информация о количестве уникальных покупателей, выручке, среднем чеке, возврате товаров и так далее. В решении для грузоперевозок клиенты видят ключевые данные о выручке, количестве заказчиков и их географии, портрет клиента и потенциал сотрудничества с контрагентами. Пользователи отраслевых решений Сбера могут сравнить основные показатели работы своей компании с данными конкурентов, работающих в той же отрасли. Информация представляется в виде графиков с динамикой показателей.
Искусственный интеллект поможет клиентам банка верно интерпретировать цифровые данные и графики, а также даст конкретные советы, как улучшить показатели. Результаты работы в сравнении с конкурентами и рекомендации бизнесмены получат по электронной почте.
"Чтобы эффективно вести бизнес, важно знать ситуацию на рынке, следить за трендами в отрасли и в динамике видеть показатели работы своей компании в сравнении с конкурентами. Теперь отраслевые решения в СберБизнес обогащены Al-технологией, и наши клиенты получат не просто графики и аналитику, а детальные рекомендации по ведению бизнеса. Искусственный интеллект сделает выводы, даст советы, а уж пользоваться ими или нет — решать человеку. Но, думаю, всегда хорошо иметь под рукой второе мнение. Статистика показывает, что после внедрения GigaChat наши клиенты на 30% чаще стали переходить в систему интернет-банка СберБизнес, чтобы посмотреть свои бизнес-показатели. Учитывая недавний релиз GigaChat MAX, обновленной версии GigaChat, пользователи вскоре смогут еще быстрее и эффективнее оптимизировать операционные процессы и масштабировать свой бизнес", — рассказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
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