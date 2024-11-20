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Из ТРК "Вива Ленд" эвакуировали 300 человек из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, в 11:24 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТРК "Вива Ленд" в Самаре, сообщили в пресс-службе Управления.

Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в торговом центре.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарных было эвакуировано 300 человек.

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