Правоохранители проверят информацию о несовершеннолетних, угрожавших прохожим ножом

Следователи проверят информацию из соцсетей о том, что в подъезде дома в Тольятти несовершеннолетние угрожали гражданам ножом, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

"Дети бросаются с ножом на людей в подъезде 5 квартала! Ругаются матом на весь подъезд! Что за ужас происходит?" - возмущаются авторы поста в соцсети.

"По данному факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.