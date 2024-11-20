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Происшествия

Правоохранители проверят информацию о несовершеннолетних, угрожавших прохожим ножом

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи проверят информацию из соцсетей о том, что в подъезде дома в Тольятти несовершеннолетние угрожали гражданам ножом, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

"Дети бросаются с ножом на людей в подъезде 5 квартала! Ругаются матом на весь подъезд! Что за ужас происходит?" - возмущаются авторы поста в соцсети.

"По данному факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
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