Правоохранители проверят информацию о несовершеннолетних, угрожавших прохожим ножом

Следователи проверят информацию из соцсетей о том, что в подъезде дома в Тольятти несовершеннолетние угрожали гражданам ножом, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
"Дети бросаются с ножом на людей в подъезде 5 квартала! Ругаются матом на весь подъезд! Что за ужас происходит?" - возмущаются авторы поста в соцсети.
"По данному факту территориальным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.
Последние комментарии
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная