ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%

По оценке ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж. Значительное сокращение темпов роста станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок. Об этом в рамках форума ИЖС.Северо-Запад заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" Сергей Бабин.

Рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал "охлаждаться" с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по "семейной" и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой.

Так, за июль–сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре–декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.

"Рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки "забуксовали" и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся "в плюсе" исключительно за счет увеличения среднего "чека", так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее", — сказал Сергей Бабин.

Ранее в этом году ВТБ удвоил максимальный размер кредита для льготного ИЖС. Получить увеличенную сумму по оптимальной ставке клиентам позволяет комбинирование господдержки с рыночными программами. При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по "семейной" ипотеке заемщикам доступно до 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС может достигать 18 млн рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям — 9 млн). Минимальный первый взнос по комбинированной ипотеке в ВТБ составляет 20,1%.

Для тех клиентов, которые не подходят под условия госпрограмм, банк предлагает инструмент, позволяющий сократить ставку до 0,01-9% на первые несколько лет и до 13,9% годовых на весь срок договора. Опция доступна при условии субсидий подрядчика — по аналогии с рынком новостроек. Использование счетов эскроу необязательно.