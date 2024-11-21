Гора Стрельная закрыта для посещений туристов

В связи с сокращением длины светового дня и ухудшением погодных условий экскурсионный маршрут "Стрельная гора" приостанавливает свою работу на зимний период.
С января по октябрь 2024 г. гору Стрельная посетило более 50 тыс. гостей и жителей Самарской области.
Стрельная гора является одним из самых посещаемых объектов среди гостей и жителей Самарской области. Популярность вершины обусловлена близким расположением федеральной трассы, великолепными видами с обзорной площадки горы, а также многочисленностью достопримечательностей на пешеходной части маршрута.
Одна из самых высоких скалистых вершин Жигулей (351 м над у. м.) находится у пос. Зольное. Увенчана утесом, с которого открывается прекрасный вид на: волжские дали, острова, горную гряду Жигулей, плотину ГЭС и Тольятти c окрестностями.
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