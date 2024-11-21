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Большинство жителей Самары выбирают отели 4–5 звезд

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Порядка 65% жителей Самары, бронирующих гостиницы, останавливаются в отелях категории четыре и пять звезд. Половина опрошенных (56%), которые бронировали локации любых категорий, узнавали о предложениях отелей и скидках на бронирование от родственников, коллег и друзей, а 41% — из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Об этом говорят результаты опроса Авито Рекламы и Авито Путешествий.

Исследование проводилось среди 4 600 работающих россиян в возрасте от 18 лет. Самый популярный вариант при выборе гостиницы — четырехзвездочный отель, его предпочли 40% жителей Самары, заселившихся в 2024 году. При этом пятизвездочные объекты размещения бронировали около 25% респондентов, столько же выбирают трехзвездочные отели. Наиболее бюджетную категорию "без звезд" предпочитают только 10% жителей Самары.

"Площадки электронной коммерции — классифайды и маркетплейсы — становятся одними из основных каналов информации для пользователей при бронировании отелей или гостиниц. Реклама на этих платформах позволяет бизнесу не только рассказывать о своем предложении и показывать преимущества локаций, но и привлекать аудиторию, которая готова к покупке здесь и сейчас", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

В 2024 году жители Самары чаще всего останавливались в сетевых отелях, а также в санаториях, пансионатах и домах отдыха — об этом сообщили 24% и 19% опрошенных соответственно. Примечательно, что в среднем по стране респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (23%) и 25–34 лет (20%) чаще других возрастных групп выбирали хостелы и мотели. Представители старших поколений отдавали предпочтение санаториям, пансионатам или домам отдыха. Среди людей от 45 до 54 лет таких респондентов оказалось 33%, от 55 до 64 лет — 38%, а старше 65 лет — 45%.

Какой отель вы предпочитаете для отдыха?

Категория

Доля респондентов, %

Сетевой отель

24%

Санаторий, пансионат или дом отдыха

19%

Хостел или мотель

16%

Апарт-отель

15%

Бутик-отель

13%

Кемпинг или база отдыха

9%

Большинство жителей Самары (32%) готовы бронировать номера в отелях стоимостью от 5 000 до 7 000 рублей в сутки. 29% респондентов готовы потратить на бронирование до 5 000 рублей, а 16% — менее 3 000 рублей.

Какую сумму вы готовы потратить на бронирование номера в отеле в сутки?

Категория

Доля респондентов, %

Менее 3 000 руб.

16%

3 001–5 000 руб.

29%

5 001–7 000 руб.

32%

7 0001–10 000 руб.

7%

10 001–15 000 руб.

9%

Свыше 15 000 руб.

7%

Самыми важными для жителей Самары факторами при выборе места для остановки стали приемлемая стоимость (32%), удобства в номере (25%) и расположение отеля или гостиницы (18%). Интересно, что в среднем по стране цена бронирования чаще волнует мужчин (39%), чем женщин (32%). С локацией отеля или гостиницы все наоборот: для женщин (19%) этот параметр важнее, чем для мужчин (16%).

Что для вас является главным преимуществом отеля?

Категория

Доля респондентов, %

Доступная цена

32%

Удобства в номере

25%

Расположение отеля

18%

Наличие бассейна и спа

16%

Рестораны и кафе

7%

Детская анимация, детские комнаты

3%

Среди тех, кто бронировал отели или гостиницы в этом году, 45% жителей Самары интересовались культурно-познавательными экскурсиями, а 32% — активным отдыхом на природе. 23% опрошенных предпочитают расслабляющий отдых в отеле.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

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