ВТБ узнал, какие категории кешбэка чаще всего выбирают россияне

В топ-3 самых популярных категорий кешбэка у россиян входят "За все покупки", "Супермаркеты", а также "Кафе и рестораны". С момента перезапуска программы лояльности ВТБ в мае количество пользователей программы лояльности увеличилось на 75% — все они получают кешбэк рублями каждый месяц.
Наибольший объем кешбэка ВТБ в этом году выплатил "За все покупки" — 28%. На втором месте — кешбэк за покупки в супермаркетах (20%), на третьем — кафе и рестораны (14%). Замыкают топ-5 вознаграждения за транзакции в аптеках (8%) и магазинах одежды и обуви (5%). Эти же категории клиенты выбирают для получения кешбэка чаще всего.
"Программа лояльности сегодня для наших клиентов — это возможность получать гарантированный доход за совершенные транзакции каждый месяц. Почти треть всего вознаграждения клиенты выбирают на все покупки, несмотря на то, что там процент традиционно ниже. Для получения большей выгоды мы советуем обращать внимание на категории, где вы чаще всего совершаете покупки", — отметил Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
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