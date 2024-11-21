Константин Доладов о программе "Самара 450": "Проекты направлены на решение острых и фундаментальных задач, которые стоят перед нашим регионом"

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов прокомментировал резонансное выступление главы региона Вячеслава Федорищева на конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" и программу "Самара 450".
"В масштабной программе развития региона к 450-летию Самары секретарь регионального отделения партии — губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев обозначил понятные и, действительно, приоритетные направления работы. Проекты программы направлены на решение острых, системных, и даже фундаментальных задач, которые стоят перед нашим регионом. Важно, что в основе направлений лежит понятная идея, которая дает силы и ведет к конкретным действиям. Вячеслав Андреевич, как секретарь партии, настроен работать эффективно, не рассматривает формальный подход к решению поставленных задач и от обновленного состава регионального политического совета в ближайшее время ждет конкретные предложения по обозначенным направлениям и проектам.
Как председатель областного Совета отцов, я вынес этот вопрос на обсуждение со сторонниками отцовского движения. Опираясь на свой личный опыт и инициативы отцовской общественности, готовлю предложения в таких направлениях, как патриотическое воспитание, спорт и здоровый образ жизни, туристическая привлекательность нашей области, а также модернизация и цифровизация государственного управления. Есть идеи и по ряду других направлений. Перед нами стоят серьезные задачи, которые мы готовы решать".
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