В самарском центре "Вместе виднее" пройдет День матери для мам, воспитывающих детей с инвалидностью

В воскресенье, 24 ноября, в 10:30 в центре "Вместе виднее" (ул. Мичурина, 149) в рамках реализации проекта "ПроНееСамара: комплексная помощь женщинам, которые воспитывают особенных детей" состоится встреча, посвященная празднованию Дня матери.
На базе АНО ИПСНД "Вместе виднее" с 2021 года реализуется проект, объединяющий женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность осуществляется благодаря партнерам, которые проводят мероприятия безвозмездно, а также поддержке Фонда президентских грантов. На сегодняшний день участницами сообщества "Про НееСамара" являются более 400 женщин.
В рамках встречи руководитель регионального отделения "ПроНееСамара" Дробашко Мария в дружеской обстановке поздравит самых активных мам сообщества и вручит подарки от партнеров проекта.
Ожидается, что в рамках встречи состоится подписание с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Юлией Николаевой соглашения о сотрудничестве по поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Так же кураторы проекта помощи особенным мамам учебного центра Поволжского банка ПАО Сбербанк Клюева Наталья и Мухрыгина Ольга проведут воркшоп-приветствие и расскажут о поддержке от Сбербанка.
В программе мероприятия планируется проведение мастер-класса "Подарок маме" и сладкий фуршет.
Мероприятие пройдет с 10:30 до 14:00. Контактный телефон: 8-927-011-51-19.
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