Круглый стол: "К 80-летию освобождения Прибалтики от нацизма: ключевые моменты истории"

В пятницу, 22 ноября, в 11:30 по московскому времени в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "К 80-летию освобождения Прибалтики от нацизма: ключевые моменты истории", подготовленный Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Мероприятие организовано в рамках принятого решения на совместном заседании рабочих групп по координации проведения общественных мероприятий в Москве и в субъектах Российской Федерации и по организации работы с волонтерами Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В ходе дискуссии на круглом столе историки и специалисты по региону обсудят развитие в Латвии, Литве и Эстонии националистических идей, дадут оценку актуальным тенденциям в этих странах и предложат рекомендации по противодействию историческому фальсификату Запада.

Прямая трансляция семинара будет доступна по ссылке.

Участники:

— руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева;

— директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" Александр Дюков;

— директор экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Валерий Кузьмин;

— главный специалист Национального центра исторической памяти Дмитрий Суржик;

— начальник отдела анализа отечественного и зарубежного фонда Госфильмофонда России Денис Федорин;

— главный редактор информационного агентства "Балтньюс" Андрей Стариков.

24 ноября 1944 г. завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция Красной Армии. Эстония, Литва и Латвия были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В сегодняшней политической реальности для государств Прибалтики подвиг советского солдата — запретная тема. Прибалтийский официоз называет успехи освободительной операции "мифом", прологом к "оккупации". Националистическое прочтение событий Второй мировой и Великой Отечественной войн конвертируется прибалтийскими властями в прикладные недружественные инициативы, направленные против нашей страны, граждан, соотечественников. Отношения с прибалтийскими государствами продолжают оставаться в заложниках конфликта интерпретаций недавнего прошлого.

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации разрабатывает методические материалы по ключевым точкам исторической памяти о Великой Отечественной войне. К настоящему времени подготовлены методические разработки по темам: "22 июня — День Памяти и скорби"; "Освобождение Белорусской ССР"; "Варшавское восстание и начало освобождения Польши"; "Освобождение Парижа"; "Освобождение Карелии"; "Освобождение Молдавской ССР"; "Освобождение Болгарии"; "Освобождение Румынии"; "Освобождение Югославии"; "Освобождение Украинской ССР"; "Освобождение Словакии", "Освобождение Венгрии", по которым Национальным центром также были проведены экспертные методические семинары. Вышедшие материалы размещены на официальном сайте Национального центра в разделе "Материалы и аналитика — Методические разработки" на сайте.