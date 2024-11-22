Круглый стол: "К 80-летию освобождения Прибалтики от нацизма: ключевые моменты истории"

В пятницу, 22 ноября, в 11:30 по московскому времени в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "К 80-летию освобождения Прибалтики от нацизма: ключевые моменты истории", подготовленный Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации.
Мероприятие организовано в рамках принятого решения на совместном заседании рабочих групп по координации проведения общественных мероприятий в Москве и в субъектах Российской Федерации и по организации работы с волонтерами Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В ходе дискуссии на круглом столе историки и специалисты по региону обсудят развитие в Латвии, Литве и Эстонии националистических идей, дадут оценку актуальным тенденциям в этих странах и предложат рекомендации по противодействию историческому фальсификату Запада.
Прямая трансляция семинара будет доступна по ссылке.
Участники:
— руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева;
— директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" Александр Дюков;
— директор экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Валерий Кузьмин;
— главный специалист Национального центра исторической памяти Дмитрий Суржик;
— начальник отдела анализа отечественного и зарубежного фонда Госфильмофонда России Денис Федорин;
— главный редактор информационного агентства "Балтньюс" Андрей Стариков.
24 ноября 1944 г. завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная операция Красной Армии. Эстония, Литва и Латвия были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В сегодняшней политической реальности для государств Прибалтики подвиг советского солдата — запретная тема. Прибалтийский официоз называет успехи освободительной операции "мифом", прологом к "оккупации". Националистическое прочтение событий Второй мировой и Великой Отечественной войн конвертируется прибалтийскими властями в прикладные недружественные инициативы, направленные против нашей страны, граждан, соотечественников. Отношения с прибалтийскими государствами продолжают оставаться в заложниках конфликта интерпретаций недавнего прошлого.
Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации разрабатывает методические материалы по ключевым точкам исторической памяти о Великой Отечественной войне. К настоящему времени подготовлены методические разработки по темам: "22 июня — День Памяти и скорби"; "Освобождение Белорусской ССР"; "Варшавское восстание и начало освобождения Польши"; "Освобождение Парижа"; "Освобождение Карелии"; "Освобождение Молдавской ССР"; "Освобождение Болгарии"; "Освобождение Румынии"; "Освобождение Югославии"; "Освобождение Украинской ССР"; "Освобождение Словакии", "Освобождение Венгрии", по которым Национальным центром также были проведены экспертные методические семинары. Вышедшие материалы размещены на официальном сайте Национального центра в разделе "Материалы и аналитика — Методические разработки" на сайте.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.