Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Освободители Европы"

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Освободители Европы", который реализуется в рамках проекта ООД "Бессмертный полк России" при поддержке Фонда президентских грантов.

К участию приглашаются все желающие от 10 лет. Цель конкурса — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и решающем вкладе СССР в освобождение европейских стран от нацизма.

"Нам бы хотелось, чтобы участники конкурса обратили внимание на отдельные сюжеты, которые вплетаются в историю всей Великой Отечественной войны, и тем самым оценили вклад своих предков в то или иное сражение. Бессмертный полк России уже проводил подобные конкурсы, которые были связаны со Сталинградской битвой, с блокадой Ленинграда, с победой под Москвой… А сейчас наш конкурс посвящен событиям 1944–1945 годов, когда Красная Армия начала свое победное движение уже на территории европейских государств. Мы хотим подрастающим поколениям и всем семьям показать через историю их родных и близких, что наши бойцы и командиры Красной Армии были освободителями Европы", — отметила сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева в рамках пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Конкурс "Освободители Европы" проводится в четырех форматах:

— история (рассказ) об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944–1945 гг.;

— видеоролик об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944–1945 гг.;

— история в фотографиях и документах об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944–1945 гг.;

— рисованная история об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944–1945 гг.

Конкурс "Освободители Европы" в первую очередь направлен на сохранение семейной памяти о героях, освобождавших европейские страны от нацизма в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, когда наши бойцы героически сражаются на фронте, истребляя остатки нацистской идеологии, это особенно важно.

"Специальная военная операция имеет прямую связь с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Как и тогда нацизм обратился против нашей страны, и русскому солдату, как и в то время, ничто не помешало вновь выполнить свой долг. Сейчас происходит то, что должно. Я могу говорить об этом потому, что мои прадеды воевали во время Великой Отечественной войны, прошли большую часть Европы, освободив тем самым мир от огромного зла. Актуальность конкурса объяснить простыми словами нельзя. Подчеркну одно: возможность передать истории своих героев через подобные проекты — невероятно ценна", — сказал дважды кавалер ордена Мужества, участник президентской программы "Время героев", член Ассоциации ветеранов СВО Александр Урюпин.

Об этапах проведения, участия в конкурсе и условиях сообщила руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. "Я бы хотела пожелать каждому принять участие в конкурсе. Во-первых, у нас на сайте есть материалы, которые помогут вам найти информацию о ваших предках. Во-вторых, сама тема — освобождение Европы — очень важна с точки зрения того, что многие люди через истории своих героев смогут прочувствовать и воспринять те события, которые разворачивались в годы Великой Отечественной войны", — подчеркнула Наталья Шадрина.

Заявки на конкурс принимаются на сайте pravnuki-pobediteley.ru с 13 ноября 2024 года по 30 января 2025 года (включительно). С 30 января 2025 года по 15 февраля 2025 года экспертное жюри будет определять победителей в каждом формате. А 28 февраля 2025 года на сайте конкурса будет опубликован список победителей, которые будут приглашены в марте 2025 года в Москву для награждения.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте https://osvoboditeli.pravnuki-pobediteley.ru.