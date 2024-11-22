16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой Самарскому бизнесу помогут выйти на международные рынки Самарская область участвует в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель" Промышленные МСП Самарской области привлекли 5,3 млрд рублей на развитие Более 300 судов ежегодно: как господдержка помогает развиваться производству маломерных судов из Сызрани

Государство и Бизнес Экономическая политика

Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Производитель минеральной воды и газированных напитков из Сызрани развивает предприятие, привлекая меры господдержки. Компания "Эридан" является одной из крупнейших компаний в своем сегменте на территории Самарской области. Предприятие активно развивается: сегодня в портфеле компании 7 брендов, продукция поставляется в 25 регионов России.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Процесс обработки и розлива воды осуществляется по самым современным технологиям, под постоянным контролем соблюдения параметров производства лабораторией предприятия. У нас есть свои сертифицированные скважины по добыче минеральной лечебно-столовой воды и минеральной столовой воды, расположенные в окрестностях известных на всю страну курортных мест Поволжья", — рассказывает генеральный директор компании Виктор Староверов.

За 2023 год было выпущено почти 9 млн единиц продукции. Предприятие активно обновляет мощности — осенью здесь запустили новую производственную линию. Наращивать объемы выпуска продукции помогает господдержка. Компания оформила льготный микрозайм на сумму 5 млн рублей в Гарантийном фонде Самарской области.

"Финансовая поддержка Гарантийного фонда помогает нашему предприятию развиваться. Мы не стоим на месте — и будем расти и дальше, — отмечает Виктор Староверов. — В наших планах — увеличивать выпуск продукции, осваивать новые рынки сбыта, создавать рабочие места".

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание условий для начинающих и опытных предпринимателей, для экспортно-ориентированного бизнеса — ключевые задачи в работе областного Правительства, обозначенные губернатором Вячеславом Федорищевым. Меры поддержки реализуются по нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

"Финансовая поддержка предпринимателей — одно из приоритетных направлений в нашей работе. Программы Гарантийного фонда позволяют предоставить бизнесу средства для развития и реализации их планов под минимальный процент, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы видим высокую востребованность инструментов поддержки для выхода на внешние рынки. В регионе работает один из лучших в стране Центр поддержки экспорта, где готовы оказать содействие на всех этапах экспортного цикла: от поиска страны и потенциального партнера до непосредственного заключения контракта", — акцентировал он.

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону горячей линии для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1