Пожить в старинном особняке: видеогид по гостинице "Бристоль Жигули"

"Бристоль Жигули" — это уникальный для Самарской области объект. Отель, который находится на центральной улице Самары — Куйбышева (ранее Дворянская), принимает гостей с 1897 года. С тех пор здесь побывало немало знаменитостей.

Но самый интересный случай, воспоминания о котором бережно хранит персонал гостиницы, произошел в 1909 году. В Самару приехал Федор Шаляпин. Певец остановился в "Гранд-отеле": так в начале XX века назывался "Бристоль Жигули". Администрация предоставила артисту двухкомнатный люкс с балконом, выходящим на главную улицу города.

Именно на этом балконе Шаляпин решил распеться перед концертом, вызвав шквал эмоций случайных прохожих и поклонников.

"Шаляпинский" люкс на втором этаже сохранили в том же виде. Как выглядит этот и другие номера отеля "Бристоль Жигули", показываем в видео.