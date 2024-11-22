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Пожить в старинном особняке: видеогид по гостинице "Бристоль Жигули" (Не)ленивый календарь: как отдыхаем в 2025 году и чем заняться в это время Гора Стрельная закрыта для посещений туристов Окунуться в атмосферу хлебной столицы России в ремесленной пекарне "Белотурка" В музее "Самара космическая" можно увидеть запуск ракеты "Союз"

Туризм Общество

Пожить в старинном особняке: видеогид по гостинице "Бристоль Жигули"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Бристоль Жигули" — это уникальный для Самарской области объект. Отель, который находится на центральной улице Самары — Куйбышева (ранее Дворянская), принимает гостей с 1897 года. С тех пор здесь побывало немало знаменитостей.

Но самый интересный случай, воспоминания о котором бережно хранит персонал гостиницы, произошел в 1909 году. В Самару приехал Федор Шаляпин. Певец остановился в "Гранд-отеле": так в начале XX века назывался "Бристоль Жигули". Администрация предоставила артисту двухкомнатный люкс с балконом, выходящим на главную улицу города.

Именно на этом балконе Шаляпин решил распеться перед концертом, вызвав шквал эмоций случайных прохожих и поклонников.

"Шаляпинский" люкс на втором этаже сохранили в том же виде. Как выглядит этот и другие номера отеля "Бристоль Жигули", показываем в видео.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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