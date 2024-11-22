В Самаре установят 25 новых камер на дорогах

В Самаре до 30 сентября 2025 г. планируют установить 25 новых камер для автоматизации процессов управления дорожным движением. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона уже занялось поиском подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта 48,17 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет обследовать места установки программно-аппаратных комплексов (ПАК) и выбрать контрольные места. Определить потребность в необходимости дополнительных опор и метод прокладки кабельных линий. Согласовать рабочую документацию с заказчиком. Установить необходимые опоры и смонтировать на них ПАК. Настроить установленные комплексы и интегрировать их в существующее программное обеспечение заказчика, в том числе приобрести необходимые лицензии, с передачей информации о транспортных потоках включая ГРЗ в интеграционную платформу.
Новые камеры должны появиться на следующих участках:
- Волжский — Курумоч — "Урал", п. Курумоч, "ООТ Курумоч -1"
- Волжский — Курумоч — "Урал", п. Курумоч, "ООТ Курумоч -2"
- Волжский — Курумоч — "Урал", п. Курумоч, ул. Максима Горького, 40
- ул. Стара-Загора — ул. Алма-Атинская
- ул. Стара-Загора — ул. Георгия Димитрова
- ул. Стара-Загора- ул. Ташкентская
- ул. Антонова-Овсеенко — ул. Запорожская
- ул. Антонова-Овсеенко- ул. Карбышева
- ул. Белорусская, 98А
- ул. Белорусская — ул. Нефтемаш
- ул. Белорусская-Школа 55
- ул. Вольская — ул. Воронежская
- ул. Вольская — ул. Калинина
- ул. Вольская — ул. Матросова
- ул. Вольская — ул. Средне-Садовая
- ул. Георгия Димитрова, д. 44
- ул. Георгия Димитрова, д. 80
- ул. Дыбенко — 4 проезд
- ул. Дыбенко — ул. Отважная
- пр. Металлургов — ул. Металлистов
- пр. Металлургов — ул. Пугачевская
- пр. Металлургов — ул. Севастопольская
- пр. Металлургов — ул. Советская
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