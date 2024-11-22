В Самаре установят 25 новых камер на дорогах

В Самаре до 30 сентября 2025 г. планируют установить 25 новых камер для автоматизации процессов управления дорожным движением. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона уже занялось поиском подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта 48,17 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет обследовать места установки программно-аппаратных комплексов (ПАК) и выбрать контрольные места. Определить потребность в необходимости дополнительных опор и метод прокладки кабельных линий. Согласовать рабочую документацию с заказчиком. Установить необходимые опоры и смонтировать на них ПАК. Настроить установленные комплексы и интегрировать их в существующее программное обеспечение заказчика, в том числе приобрести необходимые лицензии, с передачей информации о транспортных потоках включая ГРЗ в интеграционную платформу.

Новые камеры должны появиться на следующих участках: