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Общество

В Самаре установят 25 новых камер на дорогах

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре до 30 сентября 2025 г. планируют установить 25 новых камер для автоматизации процессов управления дорожным движением. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона уже занялось поиском подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта 48,17 млн рублей. За эти деньги исполнитель должен будет обследовать места установки программно-аппаратных комплексов (ПАК) и выбрать контрольные места. Определить потребность в необходимости дополнительных опор и метод прокладки кабельных линий. Согласовать рабочую документацию с заказчиком. Установить необходимые опоры и смонтировать на них ПАК. Настроить установленные комплексы и интегрировать их в существующее программное обеспечение заказчика, в том числе приобрести необходимые лицензии, с передачей информации о транспортных потоках включая ГРЗ в интеграционную платформу.

Новые камеры должны появиться на следующих участках:

  • Волжский — Курумоч — "Урал", п. Курумоч, "ООТ Курумоч -1"
  • Волжский — Курумоч — "Урал", п. Курумоч, "ООТ Курумоч -2"
  • Волжский — Курумоч — "Урал", п. Курумоч, ул. Максима Горького, 40
  • ул. Стара-Загора — ул. Алма-Атинская
  • ул. Стара-Загора — ул. Георгия Димитрова
  • ул. Стара-Загора- ул. Ташкентская
  • ул. Антонова-Овсеенко — ул. Запорожская
  • ул. Антонова-Овсеенко- ул. Карбышева
  • ул. Белорусская, 98А
  • ул. Белорусская — ул. Нефтемаш
  • ул.  Белорусская-Школа 55
  • ул. Вольская — ул. Воронежская
  • ул. Вольская — ул. Калинина
  • ул. Вольская — ул. Матросова
  • ул. Вольская — ул. Средне-Садовая
  • ул. Георгия Димитрова, д. 44
  • ул. Георгия Димитрова, д. 80
  • ул. Дыбенко — 4 проезд
  • ул. Дыбенко — ул. Отважная
  • пр. Металлургов — ул. Металлистов
  • пр. Металлургов — ул. Пугачевская
  • пр. Металлургов — ул. Севастопольская
  • пр. Металлургов — ул. Советская
  • пр. Металлургов — ул. Юбилейная
  • ул. Народная — ул. Обувная
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