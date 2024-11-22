Разговор о предпринимательстве: специалисты центра "Мой бизнес" побывали в Камышлинском районе

Об услугах центров "Мой бизнес", о мерах государственной поддержки, возможностях получения гранта на развитие своего дела, а также о том, чем региональные институты развития могут быть полезны предпринимателям, рассказали представители центра "Мой бизнес" на встрече с предпринимателями Камышлинского района. Подобные выездные мероприятия регулярно проводятся в муниципальных образованиях Самарской области, чтобы о возможностях развития бизнес-проектов знали в каждом уголке губернии. Такую задачу поставил перед командой региона губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы регулярно организуем встречи с бизнесом в разных форматах, в том числе, выезжая в городские округа и муниципальные районы. Это позволяет рассказать о мерах поддержки, ответить на волнующие предпринимателей вопросы, услышать их предложения", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На встречу приехали предприниматели, представляющие самые разные направления деятельности — пищевое производство, розничная торговля, сельское хозяйство и др. Они получили возможность задать интересующие их вопросы, пообщаться с опытными предпринимателями — по ВКС к встрече присоединился Андрей Сажнёв — специалист в области стратегического управления с опытом более 15 лет и эксперт обучающей программы PROБизнес.

"Я — индивидуальный предприниматель, занимаюсь розничной торговлей. Такие встречи всегда полезны, ведь у нас не всегда есть время искать информацию, узнавать, а здесь приехали и всё нам рассказали. Интересно было узнать какую помощь оказывает государство бизнесу. Когда я начинала в 2011 году — было очень мало возможностей, а сейчас столько мер поддержки, надо пользоваться", — делится местная жительница Ирина Аверьянова.

"У нас с мужем небольшой бизнес — два строительных магазина. И есть несколько идей, как дальше развиваться. Такие встречи помогают сверить курс, понять, в правильном ли мы направлении движемся, — добавляет участница встречи, предпринимательница Юлия Галиуллина. — На встрече впервые узнала про различные гранты, что можно получить до 500 тысяч, буду узнавать детали".

Специалисты центра "Мой бизнес" также встретились со школьниками, которые уже сегодня интересуются предпринимательством и, возможно, откроют свое дело в будущем. Мероприятие прошло в средней общеобразовательной школе с. Камышла, его посетили более 30 учащихся 10-11 классов.

"Такой формат мероприятий — именно со школьниками — мы проводим впервые, обычно наши квизы и теоретическую часть мы рассказываем студентам. Программу адаптировали под возраст 10-11 классов, рассказывали о предпринимательстве в целом, о самозанятых, об ИП, их преимуществах и нюансах. Публика оказалась невероятно включенная в процесс, активная, инициативная, с такими, конечно, одно удовольствие работать", — делится итогами встречи Дарья Хрящева, ведущий специалист отдела популяризации и развития предпринимательства регионального центра "Мой бизнес".

"Узнали, что такое ООО, и чем оно отличается от ИП и самозанятости. Было интересно, познавательно, приятно получить в конце призы. Квиз — это, пожалуй, самое интересное из сегодняшнего мероприятия, игровая форма для нас, конечно, предпочтительней", — рассказывает одиннадцатиклассник Тимерлан Сагиров.

"Нам интересно взаимодействовать со всеми возможными организациями, которые занимаются молодежью, ведут такой разъяснительную работу, информируют детей, — акцентировала Татьяна Трусова, заместитель директора по УВР. — Мы должны дать детям возможность попробовать себя в разных сферах, и в рамках профориентации это им пригодится. Знания в сфере предпринимательства, бизнеса, они, конечно, будут полезны в наше время".

С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из 11 центров "Мой бизнес" региона. Поддержка бизнеса осуществляется благодаря нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".