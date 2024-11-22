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Суды Происшествия

Пятерых самарцев осудили за жестокое убийство и ограбление 86-летней женщины

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор пяти местным жителям, которых обвиняли в убийстве и пособничестве в грабеже. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

В феврале 2023 г. было обнаружено связанное тело 86-летней женщины с кляпом во рту. Позже в связи с этим задержали пять человек.

Неоднократно судимый мужчина узнал, что у матери его знакомого в квартире находятся деньги, решил похитить их и привлек к преступлению еще четверых человек.

13 февраля 2023 г. один из подельников выманил сына потерпевшей из дома, а двое других — проникли в квартиру с помощью дубликат ключей. Потерпевшую избили, связали и засунули кляп в рот, от чего она позже задохнулась. Затем грабители нашли в диване 570 тыс. руб. и скрылись. При этом еще двое соучастников обеспечивали связь между всеми подельниками.

По данным регионального СУ СК, злоумышленники и договорились заранее о распределении украденного, один из исполнителей убийства отдал второму 37 тыс. руб., а остальную сумму оставил себе. Остальные участники преступления не получили ничего, кроме сроков.

Троим из обвиняемых суд назначил 21, 19 и шесть лет лишения свободы в колонии строго режима. Остальные двое проведут пять и четыре с половиной года в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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