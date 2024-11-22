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Банки Финансы

ВТБ будет доставлять банковские продукты менее чем за сутки

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ намерен до конца года расширить сеть логистических хабов в 2,5 раза — до 100 по всей стране. Это расширит зону покрытия сервиса доставки банковских продуктов и позволит отрабатывать 80% заказов клиентов менее чем за 24 часа.

К 2026 году ВТБ обеспечит "абсолютное покрытие" сервиса доставки банковских продуктов и услуг в России. Это гарантирует физический доступ к ним практически каждому жителю страны. География выездного сервиса ВТБ уже сегодня предоставляет доступ к финансовым услугам для более чем 111 млн человек в 2800 населенных пунктах.

Для повышения эффективности выездного сервиса летом этого года ВТБ запустил новый формат центров, координирующих работу мобильных менеджеров. На сегодняшний день их уже 40, в том числе в Самаре. Появление такого центра позволяет доставлять карты ежедневно и независимо от работы офисной сети.

"Развитие выездного сервиса задало новый вектор коммуникаций с клиентом, — комментирует Василий Палаткин, старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ. — В условиях дефицита времени многие потребности сегодня закрываются через доставку. Только по итогам октября около 360 тысяч клиентов ВТБ оформили через выездной канал свыше 1 млн банковских услуг и продуктов. С расширением сети наших логистических центров доступность банковских продуктов для клиентов продолжит расти".

В основном клиенты заказывают доставку дебетовой, зарплатной или кредитной карт. С помощью выездного сервиса можно также оформить платежные стикеры и другие продукты банка, перевести пенсию в ВТБ, настроить программу лояльности. Чаще всего мобильных менеджеров вызывают на территорию своего работодателя, в офисы или на дом.

Сегодня в доставке заняты более 3200 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет до 11 тысяч. Средняя скорость доставки колеблется от нескольких до 24 часов, а в крупных мегаполисах все чаще заказы отрабатываются менее чем за час.

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