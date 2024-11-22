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Банки Финансы

ВТБ раскрыл топ-3 мошеннические схемы на "черную пятницу"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ сообщает об увеличении на 30% активности мошенников в преддверии сезона распродаж и предстоящей "черной пятницы" в конце ноября. Россиянам стоит быть особенно бдительными с поддельными сайтами магазинов, лжерекламными ссылками и объявлениями о суперскидках. Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак.

Злоумышленники используют различные методы обмана в основном в социальных сетях и мессенджерах:

  • создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель — украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары;
  • рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными;
  • размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После его установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации и могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

"Миллионы покупателей ищут выгодные предложения в период крупных распродаж, и мошенники опять "тут как тут". Последние несколько лет все больше россиян делают выбор в пользу онлайн-покупок, что упрощает задачу хакеров. С помощью сервиса проверки ссылок в ВТБ Онлайн можно определить опасный сайт за пару секунд. Но самое надежное — самим оценивать адекватность предложений и включать при их просмотре "холодную голову". Если вас что-то смущает, лучше потратить лишние пару минут своего времени, но зато сохранить средства на своих счетах и свои нервы", — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка, не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы.

"Помните основное правило: использовать официальные сайты и не переходить по странным ссылкам, которые получаете даже от знакомых в мессенджерах. Если вы уже ввели свои данные, срочно свяжитесь с банком, чтобы блокировать свои карты и счета. Со своей стороны, ВТБ осуществляет контроль подозрительных операций клиента, а также следит за подобными ресурсами, пресекая их деятельность как можно раньше", — добавил Никита Чугунов.

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