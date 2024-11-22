ГТРК "Самара" принесла юбилейную победу региону на престижном конкурсе "ТЭФИ-Регион"

Самарская область вновь подтвердила свой статус одного из ведущих регионов в сфере телевизионной журналистики. ГТРК "Самара" одержала очередную победу на самом престижном телевизионном конкурсе страны ТЭФИ-Регион, завоевав юбилейного десятого Бронзового Орфея.
Церемония награждения, прошедшая в среду вечером в Туле, стала триумфальной для самарских телевизионщиков. Проект "Пионер Рунета" был признан лучшим в номинации "Интервьюер". Это результат слаженной работы команды профессионалов ГТРК "Самара": шеф-редактора Данила Рыбалко, режиссера Кирилла Кирилюка, операторов Андрея Щербина и Сергея Анненкова, монтажёра Вячеслава Колмыкова, звукооператора Александра Нагаева и графика Николая Жандарова.
Победа ГТРК "Самара" особенно значима в контексте жесткой конкуренции: в этом году на конкурс было представлено 517 работ из 136 телекомпаний России. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма самарских журналистов и их способности создавать контент, отвечающий самым высоким стандартам качества.
Успех ГТРК "Самара" не ограничился победой в одной номинации. Оператор Сергей Овсянников вошел в тройку лучших операторов страны, став финалистом национального конкурса с фильмом "Человек света".
Эта победа имеет огромное значение для Самарской области. Она не только подчеркивает высокий уровень развития региональной журналистики, но и способствует повышению престижа региона на федеральном уровне. Успех ГТРК "Самара" — это успех всей Самарской области, демонстрирующий ее потенциал в сфере медиа и креативных индустрий.
Поздравляем весь коллектив ГТРК "Самара" с этим выдающимся достижением и желаем дальнейших творческих успехов, которые, несомненно, будут способствовать укреплению позиций Самарской области как одного из лидеров в сфере телевизионной журналистики.
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