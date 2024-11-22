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Банки Финансы

Эксперты НОВИКОМа обсудили в Ульяновске жилищное кредитование

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители банка Ростеха провели круглый стол, на котором встретились с руководителями предприятий-партнеров и застройщиков Ульяновска. На площадке региональной Торгово-промышленной палаты эксперты обсудили перспективы рынка недвижимости и подчеркнули преимущества ипотечных продуктов НОВИКОМа.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В условиях роста цен бизнес особенно заинтересован в том, чтобы обеспечить своих сотрудников доступным жильем. НОВИКОМ познакомил партнеров с выгодными ипотечными продуктами банка, которые позволяют оформлять кредиты по ставкам ниже рыночных.

Экспертам также была представлена программа "Развитие", разработанная совместно с Ростехом. С 2022 года продукт помогает сотрудникам предприятий, имеющим профессиональные достижения, получить средства по сниженной ставке. Категории работников, которые могут присоединиться к "Развитию", продолжают расширяться из года в год.

"Наши ипотечные программы — это не просто кредиты, а продукты, разработанные специально для работников промышленности. Они позволяют привлечь высокопрофессиональные кадры и мотивируют их на работу вдолгую, для выполнения самых амбициозных задач нашей страны", — подчеркнул руководитель Отдела ипотечного кредитования Департамента розничных продаж банка НОВИКОМ Антон Провоторов.

Отдельной темой дискуссии также стало текущее состояние рынка недвижимости. Аналитики НОВИКОМа провели соответствующее исследование, которое представили в рамках круглого стола. Участники обсудили перспективы отрасли, также своей точкой зрения поделились представители строительных компаний.

Региональный бизнес и местные власти высоко оценили уровень работы НОВИКОМа в Ульяновской области. Так, в ходе мероприятия банку был вручен членский билет региональной Торгово-промышленной палаты. Новая ступень сотрудничества с областью позволит НОВИКОМу еще глубже интегрироваться в развитие местной промышленности.

"НОВИКОМ способен решать весь спектр вопросов, связанных с финансовой поддержкой промышленности — как предприятий, так и их работников. Плотная работа над этим ведется в том числе с партнерами из Ульяновской области. Мы понимаем, насколько остро сегодня стоит вопрос формирования кадрового потенциала в отрасли, и многие наши программы позволяют оказать существенную помощь в реализации этой цели", — отметил управляющий Дополнительным офисом банка НОВИКОМ в Ульяновске Александр Царев.

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