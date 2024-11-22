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Общество

Стартовала подача заявок на форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 8 декабря в Москве пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024. Форум является последним этапом премии #МЫВМЕСТЕ и объединит более 10 тыс. активных людей со всей России и из 40 стран мира.

Премия #МЫВМЕСТЕ была создана в 2020 г. по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее основная цель — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

17 октября 2024 г. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) сообщило о старте регистраций на Международный форум гражданского участи #МЫВМЕСТЕ. Сейчас можно подать заявку как участнику свободной регистрации.

В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках международного форума #МыВместе в Манеже. Их ожидает: ценные знания и новые форматы добровольчества; актуальные вопросы для обсуждения и полезные советы от экспертов; возможности для сотрудничества и поиска единомышленников; поддержка бойцов СВО, их семей и жителей приграничных регионов; яркие эмоции и впечатления; церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и номинации "Волонтер года".

Участниками форума могут стать: представители международной премии #МЫВМЕСТЕ; лидеры и активисты волонтерских организаций, фондов и социально ориентированных НКО; представители бизнес-сообщества и социальные предприниматели; активисты Движения Первых; представители органов государственной власти, региональных и муниципальных СМИ, коммуникационных агентств, соответствующих принципам устойчивого развития, авторы социального контента; представители штабов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных центров поддержки добровольчества, Добро.Центров; участники гуманитарных миссий; представители вузов, школ и социальных партнеров, вошедшие в программу "Обучение служением".

Регистрация доступна до 24 ноября по ссылке. Формат "участник свободной регистрации" предполагает предоставление доступа на площадку Форума без дополнительных сервисов.

Учредителем премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодежи, а организатором — Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф".

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