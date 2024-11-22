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Александр Милеев инициировал индексацию доплат пенсионерам, имеющим особые заслуги перед регионом

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев представил на рассмотрение коллег и регионального правительства проект закона, в соответствии с которым предложил проиндексировать ежемесячные доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью. В пояснительной записке отмечается, что в последний раз индексация этих доплат производилась в 2013 году.

Фото: предоставлено автором

Авторами идеи выступили жители, представляющие избирательный округ Александра Милеева. Так, пенсионер Ирина Желтякова, проживающая на ул. Демократическая, в обращении к депутату просила ответить на несколько вопросов, в том числе - почему индексация доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью не предусмотрена, в то время как МРОТ и социальные выплаты индексируются ежегодно. Также женщина напомнила, что выплата была установлена губернатором региона в 2001 году, и привела в пример цифры: "МРОТ в 2002 году составлял 450 рублей, а доплата к пенсии - 164,73% от МРОТ. В 2024 году МРОТ составляет 19242 рубля, а доплата - 3,85% от МРОТ".

Александр Милеев на правах представителя законодательной власти подготовил на рассмотрение губернской думы проект, подразумевающий изменения к закону от 2001 года "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью". Он предложил дополнить закон абзацем об индексации выплат: "Размер доплаты подлежит индексации с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в порядке и сроки, которые устанавливаются правительством Самарской области".

В пояснительной записке парламентарий отметил, что по данным на 1 сентября 2024 г. доплату получают свыше 8 тыс. неработающих жителей региона: граждане, награжденные орденами СССР, РСФСР, РФ, знаком отличия Самарской области "Материнская доблесть" 1 степени, чемпионы и призеры Олимпийских игр, женщины, родившие до 1 января 1992 г. семь и более детей и не награжденные орденом "Материнская слава", участники международных Паралимпийских игр, граждане, награжденные почетным знаком Трудовой Славы, удостоенные почетного звания Самарской области категории "народный", граждане со званием "Заслуженный тренер", чемпионы мира или Европы среди спортсменов-инвалидов и многие другие.

Сейчас размеры доплаты варьируются от 370,64 до 927 рублей.

"Указанные размеры доплаты, согласно закону, устанавливаются губернатором Самарской области. При этом они не менялись уже более 10 лет, с 2013 года, - говорится в пояснительной записке. - При этом законом не предусмотрена обязательность индексации размеров доплаты. Исключение составляет только размер доплаты лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Самарской области", он подлежит изменению соразмерно изменению минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ".

Проект закона на этой неделе был рассмотрен комитетом губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Депутаты решили отправить его на заключение губернатору.

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Вполне логично. На местах виднее.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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