Александр Милеев инициировал индексацию доплат пенсионерам, имеющим особые заслуги перед регионом

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев представил на рассмотрение коллег и регионального правительства проект закона, в соответствии с которым предложил проиндексировать ежемесячные доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью. В пояснительной записке отмечается, что в последний раз индексация этих доплат производилась в 2013 году.

Авторами идеи выступили жители, представляющие избирательный округ Александра Милеева. Так, пенсионер Ирина Желтякова, проживающая на ул. Демократическая, в обращении к депутату просила ответить на несколько вопросов, в том числе - почему индексация доплаты к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью не предусмотрена, в то время как МРОТ и социальные выплаты индексируются ежегодно. Также женщина напомнила, что выплата была установлена губернатором региона в 2001 году, и привела в пример цифры: "МРОТ в 2002 году составлял 450 рублей, а доплата к пенсии - 164,73% от МРОТ. В 2024 году МРОТ составляет 19242 рубля, а доплата - 3,85% от МРОТ".

Александр Милеев на правах представителя законодательной власти подготовил на рассмотрение губернской думы проект, подразумевающий изменения к закону от 2001 года "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью". Он предложил дополнить закон абзацем об индексации выплат: "Размер доплаты подлежит индексации с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в порядке и сроки, которые устанавливаются правительством Самарской области".

В пояснительной записке парламентарий отметил, что по данным на 1 сентября 2024 г. доплату получают свыше 8 тыс. неработающих жителей региона: граждане, награжденные орденами СССР, РСФСР, РФ, знаком отличия Самарской области "Материнская доблесть" 1 степени, чемпионы и призеры Олимпийских игр, женщины, родившие до 1 января 1992 г. семь и более детей и не награжденные орденом "Материнская слава", участники международных Паралимпийских игр, граждане, награжденные почетным знаком Трудовой Славы, удостоенные почетного звания Самарской области категории "народный", граждане со званием "Заслуженный тренер", чемпионы мира или Европы среди спортсменов-инвалидов и многие другие.

Сейчас размеры доплаты варьируются от 370,64 до 927 рублей.

"Указанные размеры доплаты, согласно закону, устанавливаются губернатором Самарской области. При этом они не менялись уже более 10 лет, с 2013 года, - говорится в пояснительной записке. - При этом законом не предусмотрена обязательность индексации размеров доплаты. Исключение составляет только размер доплаты лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Самарской области", он подлежит изменению соразмерно изменению минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ".

Проект закона на этой неделе был рассмотрен комитетом губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. Депутаты решили отправить его на заключение губернатору.