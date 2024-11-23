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В Сызрани в многоквартирном доме взорвался газ

СЫЗРАНЬ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 ноября, в 18:22 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Декабристов, 149 в Сызрани, об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Фото: СУ СК по Самарской области

В результате ЧП пострадал мужчина — хозяин квартиры. Он получил ожоги рук и госпитализирован в Сызранскую ЦГРБ. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщает глава Сызрани Сергей Володченков, из-за взрыва обрушилась межквартирная стена. Семья (мама и двое сыновей 11 и 12 лет), эвакуированная из квартиры после обрушения межквартирной перегородки, размещена в гостинице.

"Женщине оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказалась. В настоящее время состояние матери и детей оценивается как стабильное, им предоставлена вся необходимая помощь", — отмечает мэр.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, по предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного отдела, проводятся следственные действия, направленные  на установление всех обстоятельств произошедшего.

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