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Общество

Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со всероссийского "Кубка Защитников Отечества"

СОЧИ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" для ветеранов СВО проходил на федеральной территории Сириус. В нем участвовали более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны — победителей соревнований, которые проходили в течение года. Самарскую область представлял Дмитрий Худошин. Он занял 4 место в пауэрлифтинге с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: самарский филиал Госфонда Защитники Отечества

"Кубок не только помогает бойцам в адаптации, но и формирует настоящее братство. Благодарю за поддержку каждого! Не останавливаемся на достигнутом! Идем дальше", — подчеркнул герой.

Дмитрий Андреевич — ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Награжден Орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть" 2 степени, медалью "За боевые отличия" и благодарностью от верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Женат, воспитывает двух детей. Работает в Самарском филиале Госфонда "Защитники Отечества" прикомандированным сотрудником от военного комиссариата.

После получения военной травмы, при поддержке филиала фонда, нашел в себе силы вернуться к активной жизни. Сегодня Дмитрий является участником команды по следж-хоккею, футболу, спортивному метанию ножа. Принимал участие во всероссийском кубке Защитников Отечества в Уфе. Неоднократно завоевывал призовые места. Также занимается жимом штанги, паурлифтингом и плаванием. Имеет награды по всем видам спорта. Своим примером вовлекает бойцов с различными травмами в спорт.

Также Дмитрий принимает участие в региональной программе "Школа героев", которая реализуется по поручению главы региона Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". Программа позволит ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии. Выпускников программы планируется включать в кадровый резерв.

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