43 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

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За три дня, с 22 по 24 ноября, в Самарской области автоинспекторы поймали 43 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области