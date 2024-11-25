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Происшествия

43 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 22 по 24 ноября, в Самарской области автоинспекторы поймали 43 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также сотрудники ГИБДД выявили больше тысячи других нарушений ПДД. Так, 113 человек нарушили правила тонировки, 34 — неправильно перевозили детей, 109 — проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 22 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 32 раза.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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