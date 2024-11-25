43 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

За три дня, с 22 по 24 ноября, в Самарской области автоинспекторы поймали 43 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также сотрудники ГИБДД выявили больше тысячи других нарушений ПДД. Так, 113 человек нарушили правила тонировки, 34 — неправильно перевозили детей, 109 — проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 22 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 32 раза.
Последние комментарии
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная