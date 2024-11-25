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Финансы Экономика и бизнес

Большая распродажа транспорта с пробегом от CARCADE со скидками до 20%

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске распродажи собственного транспорта с пробегом в Санкт-Петербурге и Краснодаре. В период с 27 ноября по 4 декабря к приобретению будут доступны популярные модели транспортных средств различных по сниженным ценам. Транспорт находится в собственности компании и имеет прозрачную юридическую историю.

Скидки достигают 20% при приобретении как в лизинг, так и по договору купли-продажи, документы будут подготовлены оперативно. В течение недели, включая выходные дни, с 9.00 до 18.00 доступен свободный осмотр и консультация от экспертов компании на пяти стоянках Краснодара и Санкт-Петербурга.

Например, в рамках распродажи можно приобрести самосвал JAC N350 с колёсной формулой 6×4 за 2 727 640 рублей, акционная цена на КАМАЗ 6520 составит 2 981 600 рублей, а стоимость минивэна KIA Carnival снизится до 6 084 300 рублей.

Лизинг поддержанных автомобилей и спецтехники подходит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Покупка по договору купли-продажи также доступна физическим лицам. Вся техника с пробегом доступна клиентам без длительного ожидания, так как находится в собственном автопарке CARCADE. В наличии различные модели легковых автомобилей Omoda, Exeed, самосвалы FAW, Shacman и другие востребованные марки, включая транспорт европейских производителей легкового и грузового сегментов. Широкий выбор моделей и типов авто позволяет подобрать подходящий вариант для каждого клиента. CARCADE оперативно предлагает наиболее выгодный план аренды или прямой покупки с учётом требований и потребностей лизингополучателя.

Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по номеру +7 (958) 202-19-76.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zEKVHr

ИНН 3905019765

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