ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых

ПСБ предложил розничным клиентам новый вклад с доходностью 30% годовых. "Народный вклад"* дает возможность разместить средства в размере 50 000 рублей и получить максимальную на банковском рынке доходность. Для держателей дебетовых карт ПСБ, зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсии на карту ПСБ, — доступен "Народный вклад плюс"**, где клиенты могут разместить средства от 10 000 до 100 000 рублей.

Ставка по обоим вкладам составляет 30% годовых. Средства можно разместить однократно на сроки 3, 6 или 12 месяцев. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Предложение действует для клиентов, которые в течение последних 6 месяцев не хранили средства на вкладах и накопительных счетах в ПСБ."В условиях повышения ключевой ставки депозиты остаются наиболее привлекательным способом хранения сбережений у большинства россиян. Сейчас у людей есть возможность зафиксировать выгодную ставку по вкладам на различные сроки. Мы предложили максимальную на сегодняшний день доходность на банковском рынке, неслучайно назвав новый вклад народным. Мы уверены, что он будет востребован у людей и поможет гражданам, которые только начинают формировать сбережения, заметно приумножить их", — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

"Народные вклады" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.