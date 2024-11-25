Резиденты "Жигулевской долины" инвестировали в свои проекты 26 миллиардов рублей

Компании-резиденты технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" вложили в реализацию своих проектов 25,9 млрд рублей начиная с момента создания площадки в 2014 году. Это проекты в сфере информационных технологий, инжиниринга, транспорта, медицины, связанные с развитием новых отраслей экономики и др.

Начиная с 2014 года резиденты выпустили инновационную продукцию на общую сумму 26 млрд рублей, создали 2200 рабочих мест. Сегодня резидентами "Жигулевской долины" являются более 300 инновационных и технологических компаний.

"Сегодня "Жигулевская долина" занимает второе место по эффективности в стране. Резиденты с поддержкой региона выводят на рынок инновационные продукты, новые технологические решения, делая заметный вклад в технологический суверенитет нашей страны, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За время работы технопарк уже более, чем втрое окупил затраты на его создание — общий объем налоговых отчислений резидентов превысил 15,8 млрд рублей".

По итогам 2023 года объем налоговых и таможенных платежей составил 2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года резиденты превысили прошлогодний показатель, выплатив 2,2 млрд рублей.

В технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты. Это размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и др. "Статус резидента "Жигулёвская долина" имеет ряд преимуществ для нашей компании: это доступ к современной инфраструктуре, возможность сотрудничества с другими резидентами и коллаборация с ними. Весь комплекс поддержки способствует значительному росту компании", — отметил генеральный директор ООО "Технологии промышленного сервиса" Дмитрий Потапов.

Глава региона Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что одной из приоритетных задач сегодня является повышение инновационного потенциала промышленных предприятий региона. "А для этого мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны", — акцентировал врио губернатора.

Технопарк является региональным оператором "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко — региональный представитель Фонда содействия инновациям. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами. "За время работы в статусе резидента в "Жигулевской долине" мы получили ряд мер поддержки: помощь в получении статуса резидента "Сколково", услуги инжиниринга, содействие в участии в одном из федеральных форумов — "Экология большого города", который проходил в Санкт-Петербурге в прошлом году. Все это помогает нам в реализации нашего проекта водного дрона", — директор ООО "АираФлот" Иван Петров.

Каждого резидента курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные финансовые и нефинансовые меры поддержки, необходимые для развития проекта. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, что Самарская область входит в ТОП-3 регионов-лидеров страны по уровню инновационной активности организаций, а также занимает 6 место среди других субъектов по научно-технологическому развитию.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулёвской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.