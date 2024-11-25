Обучающие мастер-классы и семинары: предприниматели региона могут принять участие в мероприятиях центра "Мой бизнес"

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр "Мой бизнес" анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Все программы реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты.
28 ноября в 12:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится мастер-класс "Архетипы предпринимателя и компании". На обучении слушатели узнают, что такое архетипы и как они влияют на личность предпринимателя и культуру компании; определят свой ведущий архетип и научатся использовать его для достижения успеха в бизнесе. Кроме того, участники мастер-класса получат индивидуальные рекомендации от эксперта и практические методы активации архетипов. Регистрация на мероприятие по ссылке.
28 ноября в 14:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится обучающий семинар "Начни своё дело". Эксперты отрасли помогут разобраться в основах предпринимательства и поделятся необходимыми знаниями и навыками для успешного запуска и развития собственного бизнеса. Регистрируйтесь на семинар по ссылке.
28 ноября в 16:00 в региональном центре "Мой бизнес" пройдет семинар "Памятка для предпринимателя по правам потребителя". Участники встречи узнают, как избежать ошибок и юридических проблем, как создать положительный имидж вашего бизнеса, а также обсудят ключевые аспекты, которые помогут наладить эффективные и законные отношения с клиентами. Регистрация на семинар по ссылке.
2-5 декабря на площадке центра "Мой бизнес" в Тольятти пройдет флагманская 4-дневная бесплатная программа "Азбука предпринимателя". Обучение поможет развить практические навыки поиска бизнес-идеи и оценки ее прибыльности, а работа в кругу единомышленников поможет протестировать и доработать проект. Результатом работы станет разработанный бизнес-план. Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?