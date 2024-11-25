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Государство и Бизнес Экономическая политика

Обучающие мастер-классы и семинары: предприниматели региона могут принять участие в мероприятиях центра "Мой бизнес"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и центр "Мой бизнес" анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Все программы реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

28 ноября в 12:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится мастер-класс "Архетипы предпринимателя и компании". На обучении слушатели узнают, что такое архетипы и как они влияют на личность предпринимателя и культуру компании; определят свой ведущий архетип и научатся использовать его для достижения успеха в бизнесе. Кроме того, участники мастер-класса получат индивидуальные рекомендации от эксперта и практические методы активации архетипов. Регистрация на мероприятие по ссылке.

28 ноября в 14:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится обучающий семинар "Начни своё дело". Эксперты отрасли помогут разобраться в основах предпринимательства и поделятся необходимыми знаниями и навыками для успешного запуска и развития собственного бизнеса. Регистрируйтесь на семинар по ссылке.

28 ноября в 16:00 в региональном центре "Мой бизнес" пройдет семинар "Памятка для предпринимателя по правам потребителя". Участники встречи узнают, как избежать ошибок и юридических проблем, как создать положительный имидж вашего бизнеса, а также обсудят ключевые аспекты, которые помогут наладить эффективные и законные отношения с клиентами. Регистрация на семинар по ссылке.

2-5 декабря на площадке центра "Мой бизнес" в Тольятти пройдет флагманская 4-дневная бесплатная программа "Азбука предпринимателя". Обучение поможет развить практические навыки поиска бизнес-идеи и оценки ее прибыльности, а работа в кругу единомышленников поможет протестировать и доработать проект. Результатом работы станет разработанный бизнес-план. Регистрация по ссылке.

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