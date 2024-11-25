Приложение СберKids заговорило голосом СберКота

Виртуальный ассистент в детском приложении СберKids для клиентов 6–13 лет теперь разговаривает голосом СберКота — любимого персонажа миллионов клиентов. Как показали исследования, юным пользователям удобнее говорить с приложением, а не писать в нём.

СберКот уже попробовал себя в разных амплуа: стал ведущим ТВ-шоу, пообщался с первыми лицами на Играх будущего, слетал в космос и встретил свою подругу Кусю, продолжая вести сверхпопулярный канал во "ВКонтакте". Теперь же он будет помогать детям взаимодействовать с приложением.

Голос СберКота был синтезирован с помощью платформы речевых технологий SaluteSpeech, а использование нейросетевой модели GigaChat позволило стилизовать его ответы для детей. Ребёнок и его родители могут беседовать с котом в режиме реального времени. Теперь почемучки будут быстрее узнавать ответы на самые актуальные вопросы и получать более полную информацию. Ребятам станет интереснее общаться и проще осваивать навыки финансовой грамотности (в приложении есть для этого игры, викторины, квесты) и школьные предметы: таблицу умножения, правила русского языка и другие темы.

И это ещё не всё: в приложении оживает не только голос СберКота, но и он сам живыми анимациями. Амбассадор Сбера видит ребёнка и слушает его, с ним можно поделиться играми и достижениями, как с одноклассником. Чтобы активировать визуальный образ, достаточно нажать на изображение лапки и поприветствовать ассистента, сказав "Салют" или "СберКот".