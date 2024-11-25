ВТБ проанализировал покупки россиян в аэропортах

Попадая в аэропорт, россияне чаще всего совершают покупки в продуктовых магазинах, вендинговых продуктовых автоматах и посещают фастфуд-кафе, следует из данных сервиса ВТБ "Геоплатформа", основанных на информации о клиентских транзакциях. Нередко путешественники заходят в одни и те же магазины несколько раз, коротая время в ожидании рейса. В большей степени это характерно для аэропортов с большим пассажиропотоком.

Круглосуточный пассажиропоток обуславливает и равномерный по большинству аэропортов поток покупок. В большинстве проанализированных аэропортов путешественники совершают больше всего покупок в двух типах торговых точек — продуктовых магазинах и сетях фастфуда. Сюда же относятся и различные автоматы по продаже сэндвичей, снеков и газировки. Например, в московском аэропорту Домодедово число покупок в этих торговых точках приближается к 50% трат. Еще порядка 15% покупок совершается в ресторанах аэропорта. Каждая пятая покупка приходится на покупку транспортных услуг — стойки такси, покупку билетов на пригородные рейсы, оплату паркинга и др. Схожая ситуация наблюдается и в регионах.

Аэропорт Шереметьево в Москве отличается тем, что в нем в одном из немногих среди наиболее востребованных торговых точек оказался Duty Free: в этих магазинах совершается каждая десятая покупка, а по сумме всех чеков траты здесь составляют чуть менее трети от всего объема трат в аэропорту. Но в большинстве других аэропортов покупки в магазинах Duty Free зачастую не входят даже в топ-5 наиболее популярных трат путешественников.

"Анализ данных о поведении клиентов — один из необходимых инструментов для бизнеса, позволяющий предлагать свои услуги в оптимальное время и только там, где они действительно нужны. Для этого мы развиваем инструмент "Геоплатформа", который аккумулирует различные обезличенные данные — не только данные о покупках — и при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) позволяет специалистам ВТБ составить рекомендации по оптимальному предложению услуг. Например, при помощи данных о востребованности магазинов Duty Free можно сделать выводы о соотношении внутренних и международных рейсов в различных аэропортах, востребованности там премиальных и массовых услуг. Это позволяет нам предлагать оптимальные условия по нашим продуктам, кешбэкам и др.", — отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.