Ирина Никишина покинула пост министра труда Самарской области

В правительстве Самарской области продолжаются кадровые перестановки. Пост министра труда, занятости и миграционной политики покинула Ирина Никишина. По словам источника Волга Ньюс в правительстве региона, она ушла с должности по собственному желанию.

Ирина Никишина возглавляла министерство с 2014 года. До этого она была замглавы министерства и руководила департаментом стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом.

Никишина в кресле министра сменила Олега Фурсова, который в 2014 г. перешел на должность главы Самары.