ГК "ВИД" лишают участков Ново-Буянского лесничества

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области намерено расторгнуть договор аренды лесного участка с ООО "Группа компаний "ВИД".

В аренде компании с 2008 г. находится 8,7 тыс. га Ново-Буянского участкового лесничества, которое она использует под охотничье хозяйство. По уточненным данным Росреестра, сейчас участок занимает 9,4 тыс. гектар. Площадь всего Ново-Буянского участкового лесничества, согласно Публичной лесной карте, составляет немногим больше - 10,4 тыс. гектар.

Договор 2008 г. составлялся на основе материалов лесоустройства 1995 года. В 2013 г. было проведено новое лесоустройство Красноярского лесничества, в результате которого было установлено существенное изменение количественных и качественных характеристик арендованного участка. Эти изменения стороны зафиксировали допсоглашением к основному договору в 2021 году.

Право аренды группы "ВИД" действует до 2052 г., однако минлесхоз обратился в суд за расторжением договора. По информации ведомства, арендатор обязан разработать и представить проект освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы, чего до сих пор не сделал.

Согласно реестру лесопользователей, ООО "Группа компаний "ВИД" также арендует кварталы Елховского и Большецаревщинского участковых лесничеств, Ставропольского и Красноярского лесничеств.