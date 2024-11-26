16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ГК "ВИД" лишают участков Ново-Буянского лесничества Обучающие мастер-классы и семинары: предприниматели региона могут принять участие в мероприятиях центра "Мой бизнес" Резиденты "Жигулевской долины" инвестировали в свои проекты 26 миллиардов рублей Разговор о предпринимательстве: специалисты центра "Мой бизнес" побывали в Камышлинском районе Компании, связанной с Виктором Тарховым, не удалось вывести свое охотхозяйство из лесопарковой зоны

Государство и Бизнес Экономическая политика

ГК "ВИД" лишают участков Ново-Буянского лесничества

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области намерено расторгнуть договор аренды лесного участка с ООО "Группа компаний "ВИД".

Фото: https://pub.fgislk.gov.ru/map/

В аренде компании с 2008 г. находится 8,7 тыс. га Ново-Буянского участкового лесничества, которое она использует под охотничье хозяйство. По уточненным данным Росреестра, сейчас участок занимает 9,4 тыс. гектар. Площадь всего Ново-Буянского участкового лесничества, согласно Публичной лесной карте, составляет немногим больше - 10,4 тыс. гектар.

Договор 2008 г. составлялся на основе материалов лесоустройства 1995 года. В 2013 г. было проведено новое лесоустройство Красноярского лесничества, в результате которого было установлено существенное изменение количественных и качественных характеристик арендованного участка. Эти изменения стороны зафиксировали допсоглашением к основному договору в 2021 году. 

Право аренды группы "ВИД" действует до 2052 г., однако минлесхоз обратился в суд за расторжением договора. По информации ведомства, арендатор обязан разработать и представить проект освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы, чего до сих пор не сделал.

Согласно реестру лесопользователей, ООО "Группа компаний "ВИД" также арендует кварталы Елховского и Большецаревщинского участковых лесничеств, Ставропольского и Красноярского лесничеств.

ООО "ГК "ВИД", по данным ИАС Seldon.Basis, учреждено в 1994 г. в Курумоче. Уставный капитал - 60 тыс. рублей. Выручка по итогам 2023 г. составила 197 тыс. руб., чистый убыток - 19,3 млн руб. (упала из-за увеличения расходов на содержание администрации). Владельцем компании является Дмитрий Барабанщиков. До июля 2024 г. в учредителях общества фигурировал бывший депутат Самарской губернской думы Алексей Ушамирский. В этом году прошла реорганизация ООО "ГК "ВИД": к нему присоединили ряд других обществ, подконтрольных экс-депутату.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1