7 тематических треков и топовые спикеры: что ждёт участников форума "Мой бизнес 63"

Предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения" пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall в Самаре. Программа ежегодного бизнес-события разделена на тематические треки, в рамках которых будут проводиться панельные дискуссии, креативные встречи и обучающие мастер-классы. Региональный форум "Мой бизнес" проводится в Самарской области, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
"Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме "Мой бизнес 63", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Программа форума "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения"
4 декабря 2024 г.
Трек "Тренды будущего"
10.00 — 11.30 Тема "Финансовая стратегия на 2025"
Гагина Светлана (г. Москва) — финансовый директор "Нескучных финансов". Руководитель дивизиона финансовых директоров, наставник для более чем 50 финансовых директоров.
10.00 — 11.30 "Как создать, развить и обеспечить эффективность бизнеса в любых условиях: инновации, управление проектами и минимизация рисков"
Сырова Татьяна (г. Самара) — общественный лидер, амбассадор "Мой Бизнес", собственник "ВИП Компания", руководитель "Моя Ильинка", эксперт рынка недвижимости и инноваций
12.00 — 13.30 Мастер-класс "Креативный контент: стратегический подход к планированию"
Прохоров Вячеслав (г. Москва) — директор по внешним коммуникациям ВКонтакте, независимый эксперт по социальным сетям, со-основатель проекта "Влияние", член академического совета Высшей Школы Экономики, эксперт консультационного совета по цифровизации экономики при Минпромторге Российской Федерации
Трек "Новые возможности"
12.00 — 13.30 Тема "Искусственный интеллект в бизнесе"
Смоляков Дмитрий (г. Москва) — руководитель проектов по цифровому развитию клиентов ПАО Сбербанк
14.00 — 17.00 Живой практикум "Как создать эффективную систему управления"
Федоренко Михаил (г. Москва) — советник руководителя ФАС России, кандидат экономических наук, научный руководитель корпоративных программ развития топ-менеджмента
Трек "Бизнес-успех"
Подведение итогов регионального этапа премии "Бизнес-успех", награждение финалистов
5 декабря 2024 г.
Трек "Технологии"
11.00 — 12.30 Мастер-класс "Команда24: как зажечь огонь в сотрудниках"
Владимир Якуба (г. Москва) — специалист по лидерству, продажам, работе с командой и личной эффективности, самый известный в России "реалити бизнес-тренер", четырежды признан лучшим в профессии по результатам года, автор книг и Номинант Книги Рекордов Гиннеса
13.00 — 14.30 Тема "Битва поколений. Что знает поколение X, как мыслит поколение Y"
Модератор Наталия Медведева — предприниматель, бизнес-коммуникатор, трекер, директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер"
Трек "Люди"
11.00 — 12.30 Панельная дискуссия "Семейный бизнес: вызовы и возможности"
13.00 — 14.30 Практический лекторий "Стратегии развития бизнеса в уникальной нише"
Модератор Космирова Надежда (г. Самара) — директор по развитию сети частных медицинских клиник КОСМА, соучредитель ООО "Частная клиника "Косма"
15.00 — 16.30 Семейный мастер-класс по созданию новогоднего сувенира "Елочная фантазия: Творим атмосферу праздника"
Ведущая мастер-класса Власова Влада (г. Самара) — основательница школы кроя, шитья и дизайна "Коко"
Трек "Решения"
13.00 — 14.30 Панельная дискуссия "Бизнес с креативом"
Модератор Левина Анна — координатор рекламно-информационной кампании регионального центра "Мой бизнес", ведущая на радиостанции "Бизнес ФМ"
Солодовникова Мария (г. Самара) — основательница кулинарной студии "Фартук"
Эйхман Олеся и Антон (г. Ульяновск) — основатели глэмпинга "Холмы"
Ревинская Екатерина (г. Самара) — основательница агентства нестандартных экскурсий "Город-курорт"
15:00 — 16:30 Мастер-класс "Психология покупателя. Как строить офлайн и онлайн-продажи в 2025 г.?"
Наталья Виханова (г. Самара) — бизнес-леди, консультант предпринимателей по всей России, радиоведущая на БизнесФМ, автор подкаста "Бизнес для жизни"
Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Заявку на участие можно подать по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?