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Государство и Бизнес Экономическая политика

7 тематических треков и топовые спикеры: что ждёт участников форума "Мой бизнес 63"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
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Предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения" пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall в Самаре. Программа ежегодного бизнес-события разделена на тематические треки, в рамках которых будут проводиться панельные дискуссии, креативные встречи и обучающие мастер-классы. Региональный форум "‎‎Мой бизнес" проводится в Самарской области, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Ежегодно площадка форума дает нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год продуктивной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме "Мой бизнес 63", — отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа форума "Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения"

4 декабря 2024 г.

Трек "Тренды будущего"

10.00 — 11.30 Тема "Финансовая стратегия на 2025"

Гагина Светлана (г. Москва) — финансовый директор "Нескучных финансов". Руководитель дивизиона финансовых директоров, наставник для более чем 50 финансовых директоров.

10.00 — 11.30 "Как создать, развить и обеспечить эффективность бизнеса в любых условиях: инновации, управление проектами и минимизация рисков"

Сырова Татьяна (г. Самара) — общественный лидер, амбассадор "Мой Бизнес", собственник "ВИП Компания", руководитель "Моя Ильинка", эксперт рынка недвижимости и инноваций

12.00 — 13.30 Мастер-класс "Креативный контент: стратегический подход к планированию"

Прохоров Вячеслав (г. Москва) — директор по внешним коммуникациям ВКонтакте, независимый эксперт по социальным сетям, со-основатель проекта "Влияние", член академического совета Высшей Школы Экономики, эксперт консультационного совета по цифровизации экономики при Минпромторге Российской Федерации

Трек "Новые возможности"

12.00 — 13.30 Тема "Искусственный интеллект в бизнесе"

Смоляков Дмитрий (г. Москва) — руководитель проектов по цифровому развитию клиентов ПАО Сбербанк

14.00 — 17.00 Живой практикум "Как создать эффективную систему управления"

Федоренко Михаил (г. Москва) — советник руководителя ФАС России, кандидат экономических наук, научный руководитель корпоративных программ развития топ-менеджмента

Трек "Бизнес-успех"

Подведение итогов регионального этапа премии "Бизнес-успех", награждение финалистов

5 декабря 2024 г.

Трек "Технологии"

11.00 — 12.30 Мастер-класс "Команда24: как зажечь огонь в сотрудниках"

Владимир Якуба (г. Москва) — специалист по лидерству, продажам, работе с командой и личной эффективности, самый известный в России "реалити бизнес-тренер", четырежды признан лучшим в профессии по результатам года, автор книг и Номинант Книги Рекордов Гиннеса

13.00 — 14.30 Тема "Битва поколений. Что знает поколение X, как мыслит поколение Y"

Модератор Наталия Медведева — предприниматель, бизнес-коммуникатор, трекер, директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер"

Трек "Люди"

11.00 — 12.30 Панельная дискуссия "Семейный бизнес: вызовы и возможности"

13.00 — 14.30 Практический лекторий "Стратегии развития бизнеса в уникальной нише"

Модератор Космирова Надежда (г. Самара) — директор по развитию сети частных медицинских клиник КОСМА, соучредитель ООО "Частная клиника "Косма"

15.00 — 16.30 Семейный мастер-класс по созданию новогоднего сувенира "Елочная фантазия: Творим атмосферу праздника"

Ведущая мастер-класса Власова Влада (г. Самара) — основательница школы кроя, шитья и дизайна "Коко"

Трек "Решения"

13.00 — 14.30 Панельная дискуссия "Бизнес с креативом"

Модератор Левина Анна — координатор рекламно-информационной кампании регионального центра "Мой бизнес", ведущая на радиостанции "Бизнес ФМ"

Солодовникова Мария (г. Самара) — основательница кулинарной студии "Фартук"
Эйхман Олеся и Антон (г. Ульяновск) — основатели глэмпинга "Холмы"
Ревинская Екатерина (г. Самара) — основательница агентства нестандартных экскурсий "Город-курорт"

15:00 — 16:30 Мастер-класс "Психология покупателя. Как строить офлайн и онлайн-продажи в 2025 г.?"

Наталья Виханова (г. Самара) — бизнес-леди, консультант предпринимателей по всей России, радиоведущая на БизнесФМ, автор подкаста "Бизнес для жизни"

Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Заявку на участие можно подать по ссылке.

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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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