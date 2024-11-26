НОВИКОМ предоставил возможность физлицам переводить деньги в банки Кубы через мобильное приложение

Дочерний банк Ростеха в своем мобильном приложении реализовал функционал отправки платежей в пользу резидентов Республики Куба. Теперь клиенты НОВИКОМа могут комфортно и безопасно переводить средства в рублях физическим лицам островного государства.

Для отправки денежных средств на главной странице мобильного приложения банка необходимо выбрать баннер денежных переводов в один из банков Кубы. В открывшемся окне потребуется ввести только сумму и назначение платежа. Удобный и безопасный сервис будет способствовать наращиванию объема клиентской базы банка Ростеха и развитию отношений с дружественной страной Карибского бассейна.

НОВИКОМ начал свою работу на Кубе восемь лет назад. Сегодня организация сотрудничает с тремя ведущим банками острова и обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, энергетики и других.

В июне 2024 года НОВИКОМ первым из российских банков открыл собственное представительство в Республике Куба. Власти острова назвали это событие "сигналом для укрепления торговых связей между Россией и Кубой".

Кроме того, НОВИКОМ помогает выстраивать связи в сфере образования между Москвой и Гаваной. Недавно представитель банка Ростеха стал амбассадором МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба. Совместный проект вуза и банка увеличит привлекательность российских образовательных программ для перспективной кубинской молодежи и повысит статус отечественного образования на международной арене.