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НОВИКОМ предоставил возможность физлицам переводить деньги в банки Кубы через мобильное приложение

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха в своем мобильном приложении реализовал функционал отправки платежей в пользу резидентов Республики Куба. Теперь клиенты НОВИКОМа могут комфортно и безопасно переводить средства в рублях физическим лицам островного государства.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Для отправки денежных средств на главной странице мобильного приложения банка необходимо выбрать баннер денежных переводов в один из банков Кубы. В открывшемся окне потребуется ввести только сумму и назначение платежа. Удобный и безопасный сервис будет способствовать наращиванию объема клиентской базы банка Ростеха и развитию отношений с дружественной страной Карибского бассейна.

НОВИКОМ начал свою работу на Кубе восемь лет назад. Сегодня организация сотрудничает с тремя ведущим банками острова и обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, энергетики и других.

В июне 2024 года НОВИКОМ первым из российских банков открыл собственное представительство в Республике Куба. Власти острова назвали это событие "сигналом для укрепления торговых связей между Россией и Кубой".

Кроме того, НОВИКОМ помогает выстраивать связи в сфере образования между Москвой и Гаваной. Недавно представитель банка Ростеха стал амбассадором МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба. Совместный проект вуза и банка увеличит привлекательность российских образовательных программ для перспективной кубинской молодежи и повысит статус отечественного образования на международной арене.

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