НОВИКОМ предоставил возможность физлицам переводить деньги в банки Кубы через мобильное приложение

Дочерний банк Ростеха в своем мобильном приложении реализовал функционал отправки платежей в пользу резидентов Республики Куба. Теперь клиенты НОВИКОМа могут комфортно и безопасно переводить средства в рублях физическим лицам островного государства.
Для отправки денежных средств на главной странице мобильного приложения банка необходимо выбрать баннер денежных переводов в один из банков Кубы. В открывшемся окне потребуется ввести только сумму и назначение платежа. Удобный и безопасный сервис будет способствовать наращиванию объема клиентской базы банка Ростеха и развитию отношений с дружественной страной Карибского бассейна.
НОВИКОМ начал свою работу на Кубе восемь лет назад. Сегодня организация сотрудничает с тремя ведущим банками острова и обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, энергетики и других.
В июне 2024 года НОВИКОМ первым из российских банков открыл собственное представительство в Республике Куба. Власти острова назвали это событие "сигналом для укрепления торговых связей между Россией и Кубой".
Кроме того, НОВИКОМ помогает выстраивать связи в сфере образования между Москвой и Гаваной. Недавно представитель банка Ростеха стал амбассадором МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба. Совместный проект вуза и банка увеличит привлекательность российских образовательных программ для перспективной кубинской молодежи и повысит статус отечественного образования на международной арене.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.