Врио руководителя департамента информтехнологий Самарской области назначен Павел Гокин

Руководитель департамента информтехнологий Самарской области Константин Пресняков уходит с поста по собственному желанию. Об этом официально сообщила пресс-служба ведомства. На его место временно исполняющим обязанности назначен Павел Гокин, ранее занимавший пост заместителя — руководителя управления правового и кадрового обеспечения департамента.

"Это сугубо его (Константина Преснякова, - прим. ред.) решение, связанное исключительно с переходом на другую работу — в крупную ИТ-компанию в другом регионе нашей страны", - пояснили в департаменте.

Напомним, ранее стало известно, Константин Пресняков покинет должность главы департамента информационных технологий и связи Самарской области.

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, он переходит на другую работу "в том числе из-за того, что не смог обеспечить выполнение поручения губернатора по очень простому вопросу с точки зрения полномочий минцифры и минтранса".

Константин Пресняков возглавляет департамент информтехнологий с 2020 года. До того он работал в сфере ИТ.