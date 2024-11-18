В Самарской области сменится глава департамента информтехнологий

Константин Пресняков покинет должность главы департамента информационных технологий и связи Самарской области. Об этом в понедельник, 18 ноября, заявил губернатор Вячеслав Федорищев на совещании правительства.

По словам главы региона, Пресняков переходит на другую работу в том числе из-за того, что не смог обеспечить выполнение поручения губернатора "по очень простому вопросу с точки зрения полномочий минцифры и минтранса".

Напомним, Константин Пресняков возглавляет департамент информтехнологий с 2020 года. До этого он работал в сфере ИТ.