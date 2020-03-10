Региональный департамент информтехнологий возглавил Константин Пресняков

Главой департамента информационных технологий и связи Самарской области стал Константин Пресняков, сообщает "Самарское обозрение". На этом посту он сменил Станислава Казарина, перешедшего на работу в администрацию Санкт-Петербурга.

По информации издания, Константин Пресняков работает в сфере ИТ с 1998 года. В компании "Гарант-Сервис Самара" он за несколько лет вырос до генерального директора. Расширив географию и объемы заказов "ГСС", Пресняков начал завоевывать рынок, создавая новые ИТ-проекты, в которых часто выступал соучредителем. В 2008 г. совместно со своими партнерами Владимиром Булановым и Ильей Борищевым Константин Пресняков создал и возглавил группу компаний IT Universe. Она разрабатывала решения по интеграции портала государственных услуг внутренних информационных систем областного минтруда, создала программные продукты для управления бюджетным процессом Самарской области, для регионального департамента охоты и рыболовства. В 2009 г. они стали совладельцами системного интегратора "Открытые решения", разделив уставный капитал на равные доли в 33,3%. С 2004 г. Пресняков входил в число учредителей и еще одного проекта — ООО "Гарант-Лайн". В 2017 г. он покинул ряды учредителей ИТ-компаний, оставив за собой лишь пост директора "Гарант-Сервис Самара".

Константин Пресняков неоднократно выступал экспертом в проектах отраслевых конференций, на молодежных и предпринимательских форумах, выставках, прочих общественных мероприятиях. Он активный участник федеральных и региональных проектов по популяризации сферы информационно-коммуникационных технологий среди учащихся старших классов Самарской области.

По информации ряда источников "СО", кандидатуру Константина Преснякова предложил губернатору Станислав Казарин накануне своего ухода в комитет по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга. Это подтверждает и руководитель одной из местных ИТ-компаний, знакомый со "списком рекомендаций Казарина".

6 марта Преснякова представили правительству региона в новом качестве. Дмитрий Азаров пожелал ему успехов на новом месте работы и отметил, что перед ним стоят важные задачи по цифровизации экономики региона. "Я рад и горд присоединиться к команде правительства Самарской области", — подчеркнул новый руководитель департамента информационных технологий и связи области.

"Назначение Константина Преснякова на позицию главы департамента информационных технологий и связи Самарской области — это оптимальный вариант как для ведомства, так и для региона. Отличный вариант нашел губернатор: Константин — достойный и перспективный управленец. Пользуется уважением в ИТ-сообществе региона. Я со своей стороны охотно помогу ему войти в федеральную повестку", — прокомментировал назначение экс-глава ведомства Станислав Казарин.