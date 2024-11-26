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В интернет-банке СберБизнес теперь можно оставить отзыв о контрагенте

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты интернет-банка СберБизнес теперь могут оценить своих партнёров — юрлиц и индивидуальных предпринимателей — и поделиться комментариями об их работе с помощью сервиса СберРейтинг. Это поможет бизнесменам заранее узнать о репутации будущих контрагентов и взвесить риски на будущее.

Новый функционал в интернет-банке, реализованный с помощью сервиса СберРейтинг, доступен бесплатно и без подключений. Компании могут читать отзывы о любых контрагентах, с которыми даже не проводились финансовые операции. Отзывы отображаются анонимно и основываются на реальном транзакционном взаимодействии бизнес-партнёров. Это обеспечивает конфиденциальность и подлинность обратной связи. Каждый клиент может поставить оценку своему контрагенту по пятибалльной шкале звёзд и оставить комментарий.

Отзыв можно написать в адрес любого юрлица или индивидуального предпринимателя России независимо от того, в каком банке он обслуживается. Но оставлять и читать комментарии пока могут только пользователи интернет-банка СберБизнес.

Оценки сейчас доступны в веб-версии СберБизнес, но в будущем они также появятся в мобильном приложении банка. Чтобы оставить свой отзыв, надо перейти в профиль нужного контрагента в интернет-банке. Там же можно познакомиться с уже существующими оценками и комментариями других пользователей. Отзывы по своей компании можно увидеть на главной странице сервиса СберРейтинг.

"Предпринимателям важно выбирать проверенных и надёжных бизнес-партнёров. Новый функционал в интернет-банке СберБизнес с отзывами как раз поможет в таких ситуациях. Предприниматели могут совершенно бесплатно отметить работу своих контрагентов или узнать, какие оценки им поставили другие компании. Это удобно, практично и современно. С момента запуска нового функционала мы получили уже более 500 отзывов бизнесменов страны. Думаю, обмен комментариями о контрагентах станет важным инструментом для предпринимателей, которые стремятся выбрать надёжных контрагентов и обезопасить свои сделки", — прокомментировал новшество вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка Станислав Карташов.

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