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В Тольятти пропала 15-летняя девочка

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Стефания Шанькова в 18:00 22 ноября ушла из дома на ул. Оптимистов и не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы средней длины, была одета в широкую черную зимнюю куртку, черные спортивные штаны, белый шарф, черный рюкзак, кроссовки с желтыми вставками с надписью Nike.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранителя просят обратиться в ДЧ У МВД России по Тольятти по тел. 8(8482) 93-40-05, 8(8482) 39-10-51 — дежурная часть. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.

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