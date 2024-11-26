Автомобильные бренды изменили цены в своих дилерских центрах

В первой половине ноября 13 автомобильных брендов, работающих в России, изменили стоимость автомобилей в своих дилерских центрах.

По мнению директора по развитию бизнеса компании "Гринфинанс" Юлии Михеевой, это не финальное колебание цен на авто до конца год:

"Сейчас временной лаг подходит к концу, и мы начинаем ощущать влияние индексации утильсбора на цену автомобилей. Причем это уже второе повышение цен с 1 октября. Тем не менее в начале декабря мы будем наблюдать незначительное снижение цены за счет введения различных акций. Перед салонами стоит задача выполнить план на год. Но с января планируется новая индексация сбора и цены снова пойдут вверх".

Сейчас множество моделей китайских брендов прибавили в цене. У компании Geely наблюдается единовременное подорожание у ряда моделей, кроссовер Atlas на 57,2-130,2 тыс. рублей, Cityray на 57,2-118,2 тыс. рублей, Coolray от 57,2 тыс. рублей до 73,2 тыс. рублей. Повышение цен затронуло также модели Monjaro, Preface и Emgrand.

Также поднялись цены у кроссоверов Exeed. Все комплектации, кроме Business, кроссовера LX стали дороже на 30 тыс. рублей (0,8 — 0,9%), то же самое касается внедорожника TXL (0,6 — 0,7%). Купе-кроссовер RX, за исключением базовой версии Urban, стал дороже на 80 тыс. рублей (1,5 — 1,6%), как и базовая версия Prestigeвнедорожника VX (1,4%).

Подорожали внедорожники Tank 300 — плюс 50 тысяч рублей во всех комплектациях, и Tank 500 теперь стоит на 50 — 150 тысяч рублей больше. Все модификации кроссовера Omoda C5 и кроссоверы Belgee. Стоимость кроссовера Belgee X50 выросла на 45,2-102,2 тыс. (1,7 — 4,4%), Belgee X70 — на 42,2-112,2 тыс. (1,3 — 4,2%). Sollersподнял цены на 1,1% — пикап ST6 теперь стоит на 27 — 29 тыс. дороже, семейство Argo — на 25 —36 тыс., Atlant на 36— 45 тыс. Купе-кроссовер KNEWSTAR 001 вырос в цене на 87,2-177,2 тыс. рублей (2,1 — 4,7%). Стоимость седана Solaris HS стала выше на 10-163 тыс. (0,5 — 8,0%), гибридного кроссовера Evolute i-SPACE ниже на 470-761 тыс. (13,6 — 23,3%).

В то же время можно наблюдать падение цен на ряд китайских авто. Chery снизила цены на седан Arrizo 8, кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и полноприводные версии Tiggo 8 Pro Max. Переднеприводные версии этого кроссовера, напротив, подорожали на 90 тыс. рублей. Подешевели с начала месяца автомобили SWM. Кроссовер JAECOO J7 в комплектации Lifestyle 150, Lifestyle и Ultimate подешевел на 10 тыс. (0,3%), в Urban, Active 150, Active и Supreme-V — подорожал на 40 тыс. рублей (1— 1,4%). J8 стал дороже на 50 тыс. рублей (1,0 — 1,1%). Бренд Changan снизил цены на кроссоверы CS55 Plusи CS95 на 100 тыс. рублей, однако только на модели 2023 года выпуска.

"Уже сейчас наблюдается снижение спроса. А конкуренция китайских марок на нашем рынке растет. В то же время LADA продолжает держать первенство по продажам, вводит акции, трейд-ин, льготное кредитование. Фирмы, которым надо успеть закрыть план по продажам за год, снижают цены для привлечения покупателей. Мы, также традиционно в конце года, запустили ряд выгодных акций на покупку авто для физических лиц в лизинг", — сообщила Юлия Михеева.