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Самарские самозанятые мастера представили свою уникальную продукцию на очередной ярмарке от центра "Мой бизнес"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка-продажа изделий ручной работы самозанятых мастеров на этот раз прошла на площадке Общественного центра "Сбера". Это первый подобный проект, организованный областным минэкономразвития, региональным центром "Мой бизнес" и самарским отделением ПАО "Сбербанк".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мы рады в партнерстве со Сбером организовать такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, — интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными подарками", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

"Мы впервые принимаем подобную ярмарку на территории нашего банка, но надеемся, что это мероприятие будет носить регулярный характер. Это возможность для тех, кто хочет в будущем стать представителем малого бизнеса, заявить о себе на других рынках, показать себя разным клиентам. И уже не просто заниматься бизнесом на уровне самозанятого, а приблизиться именно к настоящему предпринимательству", — отметила Виктория Усачева, начальник управления малого бизнеса самарского отделения ПАО "Сбербанк".

Работники учреждения смогли приобрести уникальную продукцию ручной работы, выполненную местными мастерами, а для самозанятых ярмарка стала еще одним инструментом реализации продукции и расширения клиентской базы. Они представили на выставке-продаже украшения, одежду и аксессуары, свечи, игрушки, кондитерские изделия.

"Я привезла на ярмарку готовые украшения из натуральных камней. Обычно я делаю на заказ, по конкретным запросам, а здесь было вдохновение, и я привезла уже готовые изделия, — рассказывает предпринимательница Дарья Князева. — Продажи идут очень бодро, мне здесь очень нравится. Для меня это очень эффективный инструмент сбыта. Благодарю центр "Мой бизнес", что мы сюда попали, хотелось бы еще таких мероприятий".

"Прекрасная ярмарка, прикупила себе позолоченные серьги, давно искала что-то подобное. Приятно пообщаться напрямую с мастерами, увидеть, какие товары делают у нас в регионе. Здорово, что посетили с ярмаркой наш офис и можно присмотреть подарки себе и близким, не покидая рабочего места", — рассказывает сотрудница банка Анастасия Сахнова.

Ярмарки проходят в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Следующая ярмарка — предновогодняя — пройдет 7 и 8 декабря в фудхолле Pictureʼs. Самозанятые мастера смогут представить свою праздничную продукцию: сувениры, игрушки, одежду, предметы для дома, подарки и многое другое. Заявки от самозанятых принимаются до 1 декабря по ссылке.

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