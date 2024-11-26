Креативный видеоконтент: самозанятым рассказали, как снимать стильно для своего бизнеса

25 ноября в региональном центре "Мой бизнес" состоялся мастер-класс для самозанятых "Креативный видеоконтент: как находить идеи и снимать стильно для своего бизнеса". Тренер по мобилографии и позированию Юлия Залозная - приглашенный спикер - поделилась со слушателями своими знаниями о том, как с помощью видео привлекать внимание клиентов и выделяться на фоне конкурентов, как создавать качественный и привлекательный контент, который будет работать на ваш бизнес.

"Создание красивого видео - это почти 50% моей работы. Сейчас сложно заинтересовать клиента, на рынке очень много качественного контента и надо успевать за трендами. Хочется улучшить картинку, делать более качественно, более "вкусно", и как раз благодаря таким мероприятиям можно развивать свои навыки, свои скилы. Это очень ценно, - рассказала бьюти-мастер Анастасия Севостьянова. - Четыре часа - это прямо целый набор знаний. А фокус был сделан на то, как раскрыть себя, как найти именно свой стиль, и это дало серьезный толчок в понимании того, как мне дальше развиваться".

На обучении участники узнали, чем творческая съемка отличается от коммерческой и как найти свой уникальный стиль, разобрали, как правильно организовать свое съемочное пространство и как точно использовать свет при создании ролика. Кроме того, самозанятые научились основам монтажа и создали на мастер-классе свой видеоролик.

"Для меня тема очень актуальна, потому что я ищу новые направления, чтобы привлекать аудиторию, привлекать кандидатов. Сейчас именно короткие ролики, рилсы очень нравятся людям, они информативны и привлекательны, - обобщает участница встречи Елена Вележева, специалист по подбору персонала. - Как для человека, который до того никогда не занимался созданием видео, для меня вопросы, как монтировать, как выставлять свет, - очень непростой процесс. А на мастер-классе я узнала много нового и даже попробовала сама создать видеоролик".

Мастер-класс состоялся, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Узнать о действующих инструментах господдержки можно на портале mybiz63.ru или в сети центров "Мой бизнес" - они работают в каждом городском округе.